Jakob Antriebstechnik aus Kleinwallstadt ist ein "Hidden Champion" der Region

Geschäftsführer Rupert Hohm, Firmengründer Ludwig Jakob und Florian Jakob (von links) vor dem Verwaltungsgebäude von Jakob Antriebstechnik in Kleinwallstadt (Kreis Miltenberg). Foto: Georg Kümmel Das markante Verwaltungsgebäude (linker Bildrand) der Firma Jakob und die davor liegenden Produktionshallen im Kleinwallstädter Gewerbegebiet. Foto: Axel Häsler Kupplungen aus Kleinwallstadt gehen in alle Länder, »in denen Maschinen gebaut werden«. Foto: Rupert Hohm

Konstruktion und Fertigung zunächst in der elterlichen Feldscheune in Kleinwallstadt, Weiterentwicklung, Wachstum. Heute ist die von Ludwig Jakob erfundene Metallbalg-Kupplung nicht nur in der Hälfte aller Fertigungsmaschinen weltweit die Verbindung zwischen Motor und Welle - sie trägt auch seinen Namen: Jakob-Kupplung - sogar in Russland »Mufta-Jakob«.

Sieben Firmen, sechs Standorte

Das vor 50 Jahren gegründete Unternehmen mit Stammsitz und und Zentrale in Kleinwallstadt (Kreis Miltenberg) ist heute zur Jakob-Gruppe mit sieben Firmen an sechs Standorten in Deutschland sowie einem Vertriebsnetz in 20 Ländern auf vier Kontinenten herangewachsen. Die Firmen Jakob Antriebstechnik und Jakob Vakuumtechnik in Kleinwallstadt haben zusammen rund rund 70 Mitarbeiter.

Größter Standort ist die Firma Ott-Jakob in Lengenwang im Allgäu mit rund 260 Mitarbeitern. Sie wird von Ludwig Jakobs Sohn Frank geführt. In Kleinwallstadt bereitet sich der jüngste Sohn Florian als Vertriebsleiter darauf vor, seinem Vater in der Geschäftsführung nachzufolgen.

Die Position als Weltmarktführer dürfen die Jakob-Unternehmen auf dem Feld der Spanntechnik beanspruchen. »Bei den Metallbalgkupplungen hat uns ein Mitbewerber zumindest was den Umsatz angeht den Rang abgelaufen«, sagt der 75-jährige Firmengründer, ohne sich darüber groß zu grämen. Denn wenn es um Haltbarkeit und Präzision geht, sind die Kleinwallstädter Produkte weiterhin weltweit gefragt.

Erfinder und Unternehmer

Es sind Tüftler wie Ludwig Jakob, die den Ruf des mittelständisch geprägten, deutschen Maschinenbaus begründet haben. Dabei war ihm die Ingenieurs- und Unternehmerlaufbahn keineswegs in die Wiege gelegt. Seine Eltern hatten ein kleine Landwirtschaft, die Schullaufbahn des Sohns endete zunächst mit der Mittleren Reife. Doch der strebte wegen seiner Leidenschaft fürs Basteln und Konstruieren ein Maschinenbaustudium an: »Das war nicht leicht mit Mittlerer Reife, aber damals ging das noch«, erinnert er sich.

Seine erste Erfindung, ein sogenanntes Resolvermessgetriebe, machte er noch als angestellter Ingenieur. Das Patent meldete sein damaliger Arbeitgeber Bosch an. Jakob wollte von seinem Talent als Entwickler und seinen Erfindungen aber direkt profitieren und so gründete er im Jahr 1971 nebenberuflich eine erste Firma. Die hatte ihren Sitz in einer Feldscheune, in der er zeichnete und konstruierte. Eigentliche Geburtsstunde seiner Unternehmensgruppe war dann das Jahr 1973. Jakob hatte das Patent von Bosch zurückgekauft und begann selbst mit der Fertigung.

Seither werden in Kleinwallstadt Kupplungen gebaut und in alle Länder der Welt verkauft, »in denen Maschinen gebaut werden«, sagt Jakob-Geschäftsführer Rupert Hohm. Deshalb werde am 23. September auch »die ganze Welt« nach Kleinwallstadt kommen. Den Tag für die Feier des Firmenjubiläums hat das Unternehmen auf den Abschlusstag der EMO, der Weltleitmesse für Produktionstechnik in Hannover, gelegt, auf der Jakob seine jüngste Innovation, ein Motorspindelschutzsystem für Fräsmaschinen präsentiert.

Die Entwicklung ist vor allem deshalb interessant, weil das Familienunternehmen seiner Tradition treu blieb und eine rein mechanische Lösung fand, die - zumindest nach eigenen Angaben - den softwarebasierten Konkurrenzprodukten überlegen ist.

Mechanik statt Elektronik

Das System trennt bei Überschreitung der zulässigen Höchstkraft Maschine und Motorspindel, reagiert dabei schneller und sicherer als elektronische Überwachungssysteme und schützt damit wertvolle Werkzeugmaschinen besser vor Kollisionen.

»Intelligenter Schraubstock«

Einen »intelligenten Schraubstock ganz ohne Halbleitertechnik«, nennt Jakob das System. Die Entwicklung gibt dem Firmengründer Gewissheit, als klassischer Maschinenbaubetrieb auch im Zeitalter der Digitalisierung bestehen zu können, obwohl die selbst mächtige Branchen wie die Automobilindustrie durcheinanderwirbelt und vor existenzielle Fragen stellt.

Trotz Energie- und Wachstumskrisen, Lieferkettenproblematik und zum Teil disruptiven Umbrüchen in Industriezweigen sehen Ludwig Jakob und sein Geschäftsführer Rupert Hohm den Maschinenbau nicht in Gefahr. »Wir bauen ja keine Kupplungen für Verbrennerautos, die in E-Autos nicht mehr gebraucht werden. Wir liefern Komponenten für Maschinen mit denen Autos gebaut werden - auch E-Autos«, gibt sich Ludwig zuversichtlich, »natürlich brauchen wir innovative Produkte. Aber Chips und Halbleitern sind nicht meine Welt.«

Investition am Stammsitz

Für diesen festen Glauben an die Zukunft des Unternehmens spricht auch die anstehende Investition am Standort Kleinwallstadt. Noch in diesem Jahr wird die 1989 gebaute Produktionshalle teilweise abgerissen und größer wiedererrichtet. Zu den innovativen Produkten des Unternehmens zählt neben dem stetig weiterentwickelten Dauerläufer Metallbalgkupplung die Spanntechnik. »Da trifft für uns sogar der Begriff Hidden Champion zu«, sagt Rupert Hohm.

Wenn in Metallbearbeitungsmaschinen Werkstücke festgehalten werden müssen, erfüllen Federspannsysteme, Kraftspannschrauben und Kraftspannmuttern aus Kleinwallstadt höchste Anforderung. Sie fixieren Teile bis zu 500 Tonnen und halten dabei nicht nur das Gewicht, sondern trotzen auch den enormen Kräften, die bei der Zerspanung solch enormer Werkstücke auftreten.

Mechanischer Kraftverstärker

Nicht mehr ganz neu, aber eine Entwicklung mit noch viel Potenzial ist die Kraftspannmutter. »Je größer Schraube und Mutter, um so mehr Kraft und einen umso größeren Schlüssel brauche ich um sie festzuziehen«, beschreibt Florian Jakob das Ausgangsproblem. Auch dafür fand man in Kleinwallstadt eine mechanische Lösung: eine Mutter mit eingebautem Getriebe, das die Kraft so verstärkt, dass die Muttern mit kleineren Werkzeugen oder sogar von Hand festgezogen werden können.

Und weil das so gut funktioniert, dass ein unvorsichtiger Arbeiter mit diesem Kraftverstärker selbst sehr dicke Schrauben abreißen könnte, hat die Weiterentwicklung einen Drehmomentbegrenzer bekommen - ein weiteres Stück »intelligente Mechanik« aus dem Hause Jakob.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Jakob Firmengruppe Seit Gründung seiner ersten Firma hat Ludwig Jakob sein Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und durch Zukäufe und Übernahmen eine Firmengruppe geschaffen, die heute sieben Firmen an sechs Standorten und ein internationales Vertriebsnetz in 20 Ländern umfasst: • Ott-Jakob-Spanntechnik, Lengenwang • Multitec-Jakob Werkzeugewechselsystem, Pfronten • Allmatic-Jakob Spannsysteme, Unterthingau • Jakob-Antriebstechnik, Kleinwallstadt • Jakob Vakuumtechnik, Kleinwallstadt • GPA-Jakob Pressenautomaten, Karlsruhe • Optima Spanntechnik, Scheuerfeld