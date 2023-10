Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Integrationspreis für Erlenbacher Helferkreis Asyl

Auszeichnung: Regierungspräsident Ehmann überreicht in Würzburg mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung - Nachhaltige, ehrenamtliche Projekte in Unterfranken gewürdigt

Erlenbach a.Main 19.10.2023 - 18:29 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Vertreter des Erlenbacher Helferkreis Asyl erhalten von Regierungspräsident Eugen Ehmann (links) den Integrationspreis. Foto: Regierung von Unterfranken

»Alle Preisträger haben sich vorbildlich um die Integration in Unterfranken verdient gemacht«, lobte Regierungspräsident Eugen Ehmann. Er übergab die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung für den drittplatzierten Helferkreis aus Erlenbach an den stellvertretenden Landrat des Kreises Miltenberg Günther Oettinger, Projektverantwortliche Doris Jakob und und weitere Helfer sowie an den Bürgermeister der Stadt Erlenbach Christoph Becker.

Die Regierung von Unterfranken würdigt mit dem Preis bereits zum 16. Mal gelungene Integrationsarbeit und damit insbesondere ehrenamtliche Aktivitäten. In diesem Jahr waren 17 Projekte eingereicht worden. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 6000 Euro wurde vom Innenministerium zur Verfügung gestellt.

Der erste Preis (2000 Euro) ging nach Mellrichstadt, der zweite Preis (1500 Euro) nach Veitshöchheim. Den Sonderpreis (1500 Euro) erhielt das »Integrationsprojekt Lindenhof« in Kahl

kü