Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Inspiriert von »Geschichten aus dem echten Leben«

Kabarettistische Lesung mit Susanne Hasenstab und Emil Emaille

Leidersbach 01.05.2023 - 18:23 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit ihren Dialogen und Monologen erweckte das Duo Susanne Hasenstab und Emil Emaille Menschen aller Altersgruppen zum Leben.

»Die Minidramen sind oftmals inspiriert von Geschichten aus dem echten Leben«, erwähnte Hasenstab in einer ihrer Überleitungen, mit denen sie das Programm strukturierte. So wusste das Publikum stets, was es im nächsten Teil erwartete und welchen Titel dieser trug.

Aus jeder Altersgruppe

Mit ihren Dialogen und Monologen erweckte das Duo Menschen aller Altersgruppen zum Leben, wodurch sich jeder Zuschauer mit mindestens einer Geschichte identifizieren und darüber schmunzeln konnte. Beispielsweise brachte die Konversation zweier archetypischer Teenager, die während Pandemiezeiten demotiviert wandern gehen, das Publikum zum Lachen. Emaille amüsierte zudem die Leute mit seiner Rolle als Seniorin, die zum ersten Mal Facebook entdeckt hat und nun unbewusst Chaos auf dem Nutzerprofil ihres Sohnes verbreitet.

Das Abendprogramm hatte eine Länge von zweieinhalb Stunden mit einer Pause. Gespannt warteten die Zuschauer nach der Pause auf den zweiten Teil des Abends, der ebenfalls unterhaltsame Texte mit sich brachte. Vor allem bei dem Titel »Boxspringbett« war die Freude groß, denn die Diskussion zwischen dem Paar, das sich um ein Geschenk für Bekannte kümmern muss, war sehr realistisch und zugleich humorvoll dargestellt.

Zugabe gefordert

Um 22 Uhr neigte sich die kabarettistische Lesung dem Ende zu, aber nicht ohne eine Zugabe, die von dem lauten Klatschen der Besucher nur so gefordert worden war. Vor applaudierendem Publikum verbeugte sich das Duo.

Susanne Hasenstabs nächste Lesung findet am 4. Mai im Buchhaus in Elsenfeld statt.

Paikja Brenner