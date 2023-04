Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Inge Wolf gibt ihren ehemaligen Schülern in Mömlingen nach 57 Jahren noch einmal Unterricht

»Damals waren die Kinder brav«

Mömlingen 28.04.2023 - 12:40 Uhr 2 Min.

1966 wurden diese Mömlinger eingeschult und von Inge Wolf, damals Inge Blasinger (im Vordergrund Mitte) unterrichtet.

Zu Gast war Inge Wolf, damals noch Inge Blasinger, die vom Unterricht erzählte, den sie in dem Gebäude der ehemaligen Schule hielt, nachdem das 1961 errichte neue Schulgebäude den Abc-Schützen noch nicht zur Verfügung stand. Die heute 85-Jährige lebt mit ihrem Ehemann, ebenfalls Lehrer, schon seit Jahrzehnten in der Lehrerwohnung der ehemaligen Schule in Ottorfzell.1966 wurde sie von Mömlingen nach Weilbach versetzt, später unterrichtete sie in dem Kirchzeller Ortsteil.

Von Schulbehörde versetzt

Lebendig und berührend berichtete Inge Wolf von ihrer Zeit in der Odenwaldgemeinde nahe der ehemaligen Kreisstadt Obernburg. Der Wunsch, dort als Lehrerin eingesetzt zu werden, sei nicht gerade vordringlich gewesen. Sie sei von der Schulbehörde dorthin versetzt worden. Dennoch hat sie offensichtlich gute Erfahrungen gemacht, was nicht nur die seit über 50 Jahren von ihr gesammelten Zeichnungen, Fotos, Hefte und Ansichtskarten belegen, sondern auch die ihr entgegengebrachte Wertschätzung ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die am Mittwochabend gekommen waren.

Die Unterrichtsmethoden haben sich ihrer Aussage nach diametral von den heutigen unterschieden. »Damals waren die Kinder brav«, stellte eine ehemalige Schülerin fest, was Inge Wolf bestätigte. Stillsitzen und der Lehrerin zuhören sei selbstverständlich gewesen. Sie hat sich wohl nicht als Autoritätsperson mit harter Hand profiliert, sondern den Kindern Spaß am Lernen vermittelt. Dass andere Kollegen gerne mal mit Ohrfeigen und dem Rohrstock Wissen und Gehorsam einzubläuen versuchten, berichteten einige, die vor mehr als 50 Jahren in Mömlingen unterrichtet worden waren.

Malen mit Wachskreide

Die Prügelstrafe hat Inge Wolf nicht angewendet, sondern pädagogische Grundregeln. Am Mittwochabend durften sich die rund zwei Dutzend Teilnehmer in ihre Schulzeit zurückversetzt wähnen, malten mit Wachsmalkreiden auf Papier und rührten imaginären Kuchen mit entsprechendem Körpereinsatz - damals eine Methode der Lockerungsübung fürs Schreiben.

Kurz und knackig war der Vortrag, der wohl allen Beteiligten gut gefallen hat. 45 Minuten, die Dauer einer Schulstunde, waren anberaumt und wurden eingehalten. 1966 und darüber hinaus betrug der Unterricht noch eine volle Stunde. Nachdem Christoph Giegerich vom Heimat- und Geschichtsverein sich bei Inge Wolf für ihr Kommen und ihren Vortrag bedankt hatte, gab es Getränke und Knabbereien bei regem Gedankenaustausch und Schwelgen in Erinnerungen.

Zahlen und Fakten: Schulmuseum Mömlingen Im bayerischen Mömlingen, nur wenige Kilometer von der hessischen Grenze entfernt, lockt ein Schulmuseum Besucher an, die etwas über frühere Unterrichtsmethoden erfahren wollen. Die ältere Generation weiß zu berichten, dass Schule während ihrer Zeit alles andere als ein Zuckerschlecken war. Es gab noch die Prügelstrafe und Lehrer waren Autoritäten, vor denen sich die Schüler fürchteten. Das Schulmuseum in Mömlingen zeigt die komplette Einrichtung eines historischen Klassenzimmers aus dem Zeitraum 1870 bis zu den 1960er-Jahren und die Lehrerwohnung. Hier wird auch ein Einblick in die damaligen Unterrichtsmethoden vermittelt. Das Museum ist montags von 19 Uhr bis 21 Uhr und jeden dritten Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Gruppenführungen sind möglich nach vorheriger Anmeldung beim Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins Wolfgang Stapp, Tel. 06022 204382 oder 0177 1683516.