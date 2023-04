Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Industrie im Kreis Miltenberg hat großes Interesse an Wasserstoffnutzung

Zentec-Geschäftsführer Gasper fordert Anbindung an Pipelines

Miltenberg 23.04.2023 - 14:13 Uhr 1 Min.

Im Sitzungssaal des Amorbacher Rathauses informierte laut einer Pressemitteilung des Landratsamts der Geschäftsführer der Zentec, Marc Gasper, über die wichtige Rolle des Wasserstoffs, der in der Wirtschaft zur Erzeugung von Prozesswärme oder direkt als Rohstoff in der Produktion verwendet wird. Um die Kohlendioxid-Bilanz zu verbessern und die Klimaschutzziele zu erreichen, bedürfe es großer Mengen an Wasserstoff, die allerdings klimafreundlich hergestellt werden müssten.

Den Bedarf an Energie in der Region Bayerischer Untermain bezifferte Gasper auf rund 13.100 Gigawattstunden pro Jahr, wovon alleine die Industrie 5109 Gigawattstunden benötige. Auf den Landkreis Miltenberg heruntergebrochen, brauche man immer noch 1760 Gigawattstunden. Der Großteil des Energiebedarfs betreffe mit 66 Prozent die Wärme, wusste Gasper und stellte klar: »Für industrielle Prozesse ist ein hoher Bedarf an Wasserstoff absehbar.«

In vielen Unternehmen habe der Gedankenprozess hierfür gerade erst begonnen, stellte er fest, in einzelnen Betrieben sei der Ersatz von Gas durch Wasserstoff in Vorbereitung. Klar sei aber, »dass wir an eine Wasserstoffpipeline ranmüssen.« Dieser Import sei notwendig, man müsse aber auch selbst ausreichend regenerative Energie erzeugen.

Um das Thema Wasserstoff voranzubringen, leistet die Zentec Netzwerkarbeit, berichtete Gasper. Das betreffe zum einen die Grundlagenermittlung, die Skalierung der Untersuchung auf alle relevanten Betriebe in der Region, die Kooperation aller relevanter Akteure sowie den Aufbau eines Wasserstoff-Clusters mit Entwicklung von Projekten. Vor allem die Anbindung an die Wasserstoff-Pipelines sowohl vom Norden wie auch vom Süden her sei Gasper zufolge unerlässlich.

Auch für Landrat Jens Marco Scherf steht fest, dass die Region als großer Energieimporteur etwas tun müsse, um das Gas zu substituieren, denn ein Großteil der Stromproduktion im Landkreis Miltenberg sei zurzeit noch gasbasiert. Da man Mitglied der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main sei, sei die hohe Bedeutung des Wirtschaftsraumes Bayerischer Untermain auch in den Staatskanzleien der beteiligten Bundesländer angekommen, so der Landrat, der der Arbeit des Zentec in dieser Hinsicht große Bedeutung beimisst, heißt es abschließend.

