Indorama will Stellenabbau in Erlenbach "so sozialverträglich wie möglich" gestalten

Obernburg, ICO-Gelände: Blick in die Werkshalle von PHP Fibers. Foto: Stefan Gregor 25.06.2018

Hohe Energiekosten, Inflation und eine verringerte Kunden-Nachfrage belasteten demnach das Geschäft. Indorama will am Standort im Industrie Center Obernburg (ICO) grundsätzlich weiter Polyester- und Nylon-Filamentgarne herstellen. Die Produktion einzelner Polyester-Typen stehe aber unter großem preislichen Wettbewerbsdruck aus Asien. »Entsprechend prüfen wir regelmäßig unser Portfolio und haben entschieden, unrentable Produkte einzustellen«, heißt es in der Antwort auf unsere Fragen.

Einen Zusammenhang mit dem Brand vom September 2021 gibt es offenbar nicht. Die Firma habe in der Zeit zwar weniger produzieren können, es habe aber auch eine verringerte Kunden-Nachfrage gegeben. »Wir passen jetzt unsere Organisation diesen veränderten Marktbedingungen an.«

Indorama zeigt sich für den anstehenden Stellenabbau offen für Gespräche mit Mitarbeitern. Da gehe es zunächst um Beschäftigte, die in Kürze das Rentenalter erreichen und freiwillig ausscheiden möchten. Es sei aber noch zu früh, um über konkrete Maßnahmen zu sprechen. Zunächst stehen nun Verhandlungen mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem Betriebsrat an.

Indorama schrumpft nicht erst mit diesem Stellen-Abbau. Nach Angaben der Firma beschäftigte sie im Jahr 2021 noch knapp 700 Mitarbeiter. Den Rückgang auf aktuell 620 innerhalb von etwa zwei Jahren erklärte Indorama auf unsere Nachfrage mit »natürlicher Fluktuation«. Das heißt, dass es in dem Zeitraum bis heute entsprechend viele Renten-Eintritte, aber womöglich auch die ein oder andere Kündigung oder Todesfälle gegeben haben muss.

Kevin Zahn