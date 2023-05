Indorama streicht 80 Stellen am ICO-Standort in Erlenbach

Wirtschaft

Erlenbach a.Main 04.05.2023 - 17:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

PHP Fibers oder Enka? Bildunterschrift 2021-01-13 --> Die Firma PHP Fibers. Foto: Mainsite

Laut Mitteilung will sich die Firma »konsequent auf Kernmärkte fokussieren«. Vor etwa eineinhalb Jahren war bekannt geworden, dass die Nachbarfirma Cordenka sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren will.

Indorama will nun nach eigenen Angaben Arbeitsplätze sowohl in der Produktion als auch in der Verwaltung abbauen. Der Chemiefaserhersteller konzentriert sich demnach auf die Produktion von beispielsweise Reifen und Airbags. Er will außerdem »Spezialitäten und ausgewählte Produkt-Innovationen« weiter am Standort fertigen. Mit diesen will das Unternehmen in neuen Marktsegmenten punkten.

Die Firma gibt in ihrer Mitteilung an, dass sie aktuell 620 Mitarbeiter beschäftigt. Das zeigt bereits einen deutlichen Rückgang über die vergangenen eineinhalb Jahre. Denn im Jahr 2021 lag die Zahl der Beschäftigten noch laut Unternehmensangaben bei rund 700. Nun soll sie also weiter auf 540 Beschäftigte schrumpfen.

Obernburg, ICO-Gelände: Blick in die Werkshalle von PHP Fibers. Foto: Stefan Gregor 25.06.2018

Welche Bereiche der Produktion Indorama einstellt, geht aus der knappen Pressemitteilung nicht hervor. Auch über genauere Gründe macht die Firma keine Angaben. Nachfragen unseres Medienhauses will sie im Laufe des Freitags beantworten.

Allgemein ist über die Lage der Automobilzulieferer am ICO bekannt, dass sie sich nach Ende der Corona-Lockdowns bald zuversichtlich zeigten. Doch auf den russischen Krieg gegen die Ukraine schaute Indorama besonders skeptisch. Zu gestiegenen Kosten für Gas und Energie kamen Lieferengpässe hinzu. Das betraf Rohstoffe, die vor allem in Russland oder der Ukraine abgebaut und in der Produktion in Erlenbach gebraucht werden. Marketingmanager Hans-Bernd Lüchtefeld sprach kurz nach Kriegsbeginn im April 2022 davon, dass die Firma mittelfristig vor großen Herausforderungen stehe.

Zudem traf Indorama in der jüngeren Vergangenheit Pech: Im September 2021 fing ein Abluftschacht Feuer, lila Rauch stieg vom ICO auf. Die Produktion lag eineinhalb Wochen still und konnte im November 2021 wieder auf Normalbetrieb hochfahren. Den Schaden schätzte Geschäftsführer Jochen Boos auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Im Umfeld von Indorama gab es zuletzt auch weitere Veränderungen, die bisher wohl noch nicht die breite Öffentlichkeit erreichten: Im Februar diesen Jahres hatte zum Beispiel Stefan Braun die Geschäftsführung bei PHP Fibers übernommen, wie aus der Wirtschafts-Plattform North Data hervorgeht. Er leitete zuvor viele Jahre die Firma Dralon in Dormagen, die im Jahr 2020 insolvent ging und inzwischen aufgelöst worden ist. Außerdem nennt sich PHP Fibers seit Ende März »Indorama Ventures Mobility Obernburg«.

Die Stellenkürzung kommt nur eineinhalb Jahre nachdem ein zweiter großer Betrieb im ICO in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Die Firma Cordenka - ebenfalls Chemiefaserhersteller und Automobilzulieferer - kämpfte 2022 in einem sogenannten Schutzschirmverfahren gegen die Insolvenz. Das ist ein besonderes Verfahren des Insolvenzrechts, in welchem die Firma sich selbst weiter verwaltet. Der Betrieb konnte sich nach Angaben des zuständigen Sachwalters in dem Zuge bereits nach wenigen Monaten wieder stabilisieren, das heißt: Löhne der 600 Mitarbeiter aus dem Geschäft erwirtschaften und laufende Aufträge erfüllen.

Die starke Abhängigkeit von Automobilzulieferern wie Indorama und Cordenka hatte zuletzt die ICO-Betreiberfirma Mainsite als Schwachstelle des Standorts beschrieben. Sie will sich deshalb um eine größere Fläche in Richtung Süden erweitern: Mit neu angesiedelten Betrieben ließen sich aus Sicht der Mainsite gemeinsame Kosten wie die Werkfeuerwehr oder der Betrieb eines eigenen Kraftwerks besser schultern. Letzteres ist ein gewichtiger Faktor für große Energie-Verbraucher im ICO. Die geplante Süderweiterung soll den Standort auch für den Fall stabilisieren, dass ein größerer Betrieb in eine anhaltende Krise oder Insolvenz gerate.

Kevin Zahn

Hintergrund: Die Indorama-Gruppe Der Chemiefaserhersteller PHP Fibers ist Ende März umbenannt worden in »Indorama Ventures Mobility Obernburg«. Der Betrieb stellt Material für Sicherheitsgurte, Airbags oder Reifen her, zum Beispiel auf Grundlage von Polyester oder Polyamid-Fasern. Der Betrieb ist seit 2014 Teil der weltweit tätigen Indorama-Ventures-Gruppe mit Hauptsitz in Thailand. Im Konzern gehört der Standort in Obernburg der »Indorama Ventures Mobility Group« an. Darin sind 17 Produktions-Standorte mit 4500 Beschäftigten zusammengefasst. Der jährliche Umsatz dieser Sparte beträgt laut Konzernangaben rund eine Milliarde Dollar pro Jahr. Der Umsatz in Obernburg betrug laut Bilanz im Jahr 2021 rund 187 Millionen Euro. ()