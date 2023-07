Warum Indiana Jones in den Kreis Miltenberg kommen sollte

Unsere aktuellen Randnotizen

Hat Indiana Jones seinen Hut im Obernburger Römermuseum vergessen?

Im Wald in der Nähe des Miltenberger Stadtteils Mainbullau liegen zum Beispiel die sogenannten Heunesäulen, auch Riesen- oder Hühnensäulen genannt. Mehrere solche Sandsteinsäulen gibt es, die etwa sieben Meter lang sind und rund 1,30 Meter im Durchmesser. Mittlerweile sind sie mit Moos bewachsen. Wurden sie wirklich ums Jahr 1000 herum für den Neubau des Mainzer Doms angefertigt und dann nie abtransportiert? Oder markieren sie in Wahrheit den Standort eines Schatzes?

In Obernburg graben

Aber es gibt noch mehr Ideen für einen Indiana Jones-Film im Kreis Miltenberg. Da wäre der mysteriöse Toutonenstein im Miltenberger Stadtmuseum, dessen Inschrift Generationen von Forschern Rätsel aufgibt. Was bedeuten die lateinischen Buchstaben, die im zweiten oder dritten Jahrhundert in die Sandsteinstele geschlagen wurden? Auch im Obernburger Römermuseum stehen alte Relikte und Weihesteine, die »Indy« auf eine heiße Spur führen könnten. Vielleicht würde der Archäologe sogar in Obernburg graben. Denn unter vielen Häusern schlummern noch verborgene Schätze. Obernburg heißt ja zurecht »Pompeji am Main«. Hier wurden zum Beispiel schon Teile einer kostbaren Glasschliffschale aus der Spätantike entdeckt.

Aber im Film muss es immer ein Artefakt geben, das alle anderen in den Schatten stellt. Wie wäre es mit der (fiktiven) Idee, dass Kaiser Barbarossa in Erlenbach sein kostbares Szepter verloren hat? Immerhin soll er ums Jahr 1183 von Erlenbachern gerettet worden sein, als ihm Feinde nach dem Leben trachteten. Und Erlenbach verleiht noch heute den Barbarossa-Preis.

Selbstverständlich braucht es auch eine besondere Frau, die Indiana bei seinen Abenteuern begleitet. Wie wäre es mit der fränkischen Weinkönigin aus Großwallstadt? Das Krönchen käme bei den Aufnahmen bestimmt gut. Und Indiana und sie könnten in der Abschlussszene auf einem Pferd in Richtung der Klingenberger Weinberge reiten, während die Sonne untergeht...

Julie Hofmann