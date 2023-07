In Sulzbach treffen Morgen- und Abendland aufeinander

Kultur: Kasim Aziz und Katharina Stich stellen auf zwei Etagen im Haus der Begegnung aus

Sulzbach 24.07.2023 - 15:47 Uhr 2 Min.

Stellen aktuell Gemälde, Zeichnungen und Mosaikkunst im Sulzbacher Haus der Begegnung aus: Katharina Stich und Kasim Aziz.

Die ausgestellte Malerei ist einerseits farbenfroh und voller Strahlkraft. Diese Bilder werden von Werken mit reduzierten Farbpaletten flankiert. Bei einem Rundgang wird deutlich: Sowohl Stich als auch Aziz haben ihren eigenen Stil, harmonieren aber aufgrund der teils gleichen Vorlieben, etwa für Natur. Andererseits stehen einige Werke im Kontrast zueinander und geben im Kontext der kompletten Ausstellung ein stimmungsvolles Gesamtbild ab.

Den Titel erläutert Stich: "Kasim kommt aus dem Orient und ich komme aus dem Okzident." Stich erklärt: "An der römischen Achse zwischen Norden (Mitternacht) und Süden (Mittag) liegt der Orient, die Weltgegend im Osten, gegenüber dem Okzident (Abendland, von sol occidens, "untergehende Sonne") mit den im Westen liegenden Gebieten. Als Abendland (auch das christliche Abendland) oder Okzident (auch der Westen) wird ursprünglich der westliche Teil Europas bezeichnet, besonders Deutschland, England, Frankreich, Italien und die Iberische Halbinsel." Aziz bringt nach eigener Aussage in seinen Bildern seine Gefühle zu seiner Kultur und Heimat zum Ausdruck. Dies ergänze sich wunderbar mit der Perspektive von Stich und ihren westlichen Einflüssen.

Die Künstlerin wiederum betont, dass die kulturellen Beziehungen zwischen dem Morgen- und Abendland Jahrhunderte alt seinen: Kluge Köpfe des Ostens und des Westens hätten sich gegenseitig inspiriert. Und so solle es den Betrachtern überlassen werden, zu entscheiden, welche Kunstwerke zum Orient und welche zum Okzident zählten. Aber dies, sagt Stich, sei nicht entscheidend: Entscheidend sei, was gefalle.

Stich kam 1951 in Nordwalde (Nordrhein-Westfalen) zur Welt. Sie zog 2000 nach Großheubach, wo sie heute lebt. Sie startete nach ihrer beruflichen Laufbahn im Gesundheitswesen mit dem Malen. Sie begann mit einem Malkurs der Caritas in Miltenberg. Zunächst zeichnete sie mit Bleistift, später kamen Techniken wie Kreide und Acryl hinzu. Zudem absolvierte sie fünf Semester an einer Kunstakademie und schloss diese 2020 mit einem Diplom ab.

Aziz wurde 1951 in Bagdad (Irak) geboren. Er arbeitete als Flugingenieur. Er stammt aus einer Künstlerfamilie, welche sich mit der irakischen Kultur und der Kunst des Stucks befasst. Er wurde vom Künstler Khalil Al Wardi von der Mittelstufe an in den Grundlagen des Zeichnens geschult und praktizierte diese Kunst bis zum Abschluss des Universitätsstudiums. Zusätzlich übte er mit seinem Vater seinen Familienberuf aus, der sich der Stuck- und Spiegelmosaikkunst an Decken und Wänden widmet. Auch das Malen von traditionellen Ölgemälden zählt dazu. Mitte der 90er-Jahre kam Aziz nach Deutschland.

Im Haus der Begegnung ist nun Gelegenheit, sich mit den Werken der beiden zu befassen - es lohnt sich.Die Ausstellung im Sulzbacher Haus der Begegnung, Spessartstraße 4, ist bis einschließlich Sonntag, 30. Juli, täglich von 16 bis 20 Uhr zu sehen.

