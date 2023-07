In Miltenberg entsteht eine Notunterkunft für Geflüchtete

In der Kreis­stadt Mil­ten­berg plant das Land­rat­s­amt ei­ne Not­un­ter­kunft für Ge­flüch­te­te. Na­he der Reha-Kli­nik von He­li­os will die Be­hör­de in ei­ner ehe­ma­li­gen La­ger­hal­le bis zu 110 Plät­ze für Men­schen ein­rich­ten, die der Kreis kurz­fris­tig un­ter­brin­gen muss. Das soll die bis­her ein­zi­ge Not­un­ter­kunft in Klin­gen­berg-Röll­feld er­gän­zen. Land­rat Jens Mar­co Scherf (Grü­ne) kün­digt ge­gen­über un­se­rem Me­di­en­haus an, dass - wie in Röll­feld auch - in Mil­ten­berg Se­cu­ri­ty rund um die Uhr für Si­cher­heit sor­gen soll.