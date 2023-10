In Laudenbach gelten ab sofort neue Brennholzpreise

Gemeinderat: Minimale Erhöhung beim Polterholz - Höchstbestellmenge von sieben Festmeter

Laudenbach 18.10.2023 - 09:42 Uhr 2 Min.

Nach mehreren Einwänden einigte sich das Gremium mit zwei Gegenstimmen von Michael Breitenbach (CSU) und Christine Ahner (DU), den Preis für das Laubpolterholz auf 70 statt der von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) vorgeschlagenen 75 Euro pro Festmeter und für das Nadelpolterholz auf 42 statt der vorgeschlagenen 45 Euro pro Festmeter festzusetzen. Beim Standholz orientierte sich das Gremium an den empfohlenen 25 Euro pro Ster Laubholz sowie an den 15 Euro pro Ster Nadelholz. Weiter beschloss der Rat eine Höchstbestellmenge von sieben Festmeter. Die Abgabe erfolgt nur an Laudenbacher Privathaushalte.

Michael Breitenbach (DU) erkundigte sich direkt zu Beginn nach den bisherigen Preisen und, ob es wie früher möglich sei, auch so genanntes Ausschlagholz in Form von übrig gebliebenen Kronen aufzubereiten. Bürgermeister Stefan Distler (DU) erachtete eine mögliche Aufarbeitung der liegen gebliebenen Kronen genauso wie Daniel Gruß (DU) als sinnvoll. Hierzu wolle der Rathauschef einmal mit dem Förster reden.

Stahl fordert politischen Preis

Dieter Stahl (FW) erklärte, dass bisher die Brennholzpreise fünf Euro niedriger zu den vorgeschlagenen Werten gewesen seien. Gleichzeitig fragte er nach einer Auflistung, was die Aufbereitung des Polterholzes die Gemeinde koste und äußerte sich kritisch: »Mir sind die Preise zu teuer. 55 Euro pro Festmeter Polterholz wären, denk ich, auch noch gut beim Laubholz. Sieben Festmeter mit ungefähr 80 Euro inklusive Steuern ist ein Haufen Geld. Eventuell sollten wir einen politischen Preis für die Bürger machen und nicht noch fünf Euro drauf hauen.« Bernd Klein (FW) schloss sich »vom Prinzip her« Stahls Aussagen an. Zum Vergleich: In den Mitgliedsgemeinden der FBG liegen laut Beschlussvorlage die aktuellen Brennholzpreise für Buchenholz zwischen 55 und 92 Euro pro Festmeter ohne den jeweiligen gültigen Mehrwertsteuersatz.

Geschäftsstellenleiter Bernd Geutner gab zu Bedenken, dass es für die Kommune noch mehr Kosten im Wald gebe, nicht für die Holzaufbereitung. Michael Breitenbach (CSU) hielt die Preise für das Standholz vertretbar. Genauso wie die fünf Euro mehr beim Polterholz, angesichts der steigenden Löhne, Spritpreise beim Harvester und der allgemeinen Energiekostensteigerung. »Das sind 35 Euro mehr pro Haushalt im Jahr. Wir knapsen uns gerade jeden Euro vom Zwickel ab. Hier von einem politischen Preis zu reden, ist überzogen«, bezog Breitenbach (CSU) klar Stellung.

Nachdem sich Walter Eck (CSU) nach den bereits beschlossenen Kleinheubacher Brennholzpreisen erkundigte, orientierte sich der Gemeinderat schließlich an den Polterholzpreisen der Nachbarkommune.

jel

Gemeinderat Laudenbach in Kürze Laudenbach. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Gemeinderat noch mit folgenden Themen beschäftigt: Fußgängerüberweg: Das Landratsamt hat den von der Gemeinde angefragten Fußgängerüberweg in der Odenwaldstraße abgelehnt. Bürgermeister Stefan Distler (DU) will er noch einmal beim Staatlichen Bauamt nachbohren. Bernd Klein (FW) warf ein, dass eine sicherere Ampel an der gefährlichen Stelle beantragt werden müsse, wenn der Fußgängerüberweg so gefährlich sei. Die Begründung, dass ein Fußgängerüberweg unter anderem aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu gefährlich sei, stieß auf Unverständnis seitens Sebastian Jacobaschke (FW) und Daniel Gruß (DU). Demnach hätte laut Gruß in den letzten Jahrzehnten kein einziger Fußgängerüberweg im Landkreis gebaut werden dürfen. Walter Eck (CSU) gab zu Bedenken, dass die Kindergartenkinder, die laut Begründung einen Zebrastreifen nicht überblicken könnten, meist in Begleitung eines Erwachsenen unterwegs seien. Genau den Erwachsenen könne aber zugetraut werden, den Fußgängerüberweg zu überblicken. Straßenbeleuchtung: Die zu erwartenden Baukosten für die Umrüstung von 115 Lichtpunkten der Straßenbeleuchtung auf LED wird auf 59.782 Euro geschätzt. Die Förderhöhe durch den Projektträger "Zukunft - Umwelt - Gesellschaft" betrage maximal 25 Prozent der förderfähigen Kosten beziehungsweise bis zu 14.945 Euro. Derzeit laufe das Vergabeverfahren durch Angebotseinholung. Nach Vorlage des Angebots werde voraussichtlich in der kommenden Ratssitzung über die Vergabe der Bauleistungen beraten. Greifvogelstation: Einmütig stimmte der Gemeinderat der Vereinbarung mit der Stadt Klingenberg zur Unterstützung der Greifvogelstation mit 0,15 Euro pro Einwohner zu. jel