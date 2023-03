In Eschau entsteht Haus für regionale Entwicklung

Mit ei­nem Spa­ten­stich hat am Frei­tag der Um­bau ei­nes al­ten Fach­werk­ge­bäu­des in der Orts­mit­te zum Eschau­er Haus für Be­geg­nung und re­gio­na­le Ent­wick­lung (»Eh­re«-Haus) of­fi­zi­ell be­gon­nen wor­den. Bür­ger­meis­ter Ger­hard Rüth (CSU) er­in­ner­te in sei­ner An­spra­che, dass es sich bei dem Haus um ein so­wohl in städ­te­bau­li­cher als auch in bau­ge­schicht­li­cher Hin­sicht wert­vol­les, zu er­hal­ten­des, Bau­denk­mal han­delt.