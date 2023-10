In den Niedernberger Altort soll neues Leben einziehen

Knapp zwei Stun­den hat Bür­ger­meis­ter Jür­gen Rein­hard (CSU) in der Nie­dern­ber­ger Bür­ger­ver­samm­lung am Di­ens­tag über die Orts­po­li­tik in­for­miert. Da­bei wa­ren sei­ne Aus­füh­run­gen so um­fas­send, dass es an­sch­lie­ßend nur noch kur­ze An­re­gun­gen gab: Ein Är­ger­nis sei das Par­ken im Ort. Es soll­te ge­gen Ent­gelt mög­lich ge­macht wer­den. Zu­dem wur­de ein Schild am See an der Großwall­städ­ter Stra­ße ge­wünscht, dass Hun­de dort nicht ins Was­ser dür­fen.