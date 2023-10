Wer am Bürg­stad­ter Rat­haus oder als Gast der Chur­fran­ken­vi­no­thek ei­nen Park­platz sucht, muss Glück ha­ben. Das soll sich nun än­dern: Die Ge­mein­de will auf dem ge­meind­li­chen Grund­stück Gro­ße Main­gas­se 6 ei­nen Park­platz ein­rich­ten. Dies be­sch­loss der Ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag.