Pianist James Miltenberger gibt am 15. Juni Konzert in der Heimat seiner Vorfahren

Jazz-Ensemble

Miltenberg 06.06.2023 - 13:26 Uhr 2 Min.

James Miltenberger (Dritter von links) mit seinem Ensemble: zu Gast am 15. Juni in Miltenberg - mittlerweile eine kleine Tradition. Foto: Kirill Tyulkov

Der aus West Virginia in den USA stammende Pianist war zuletzt 2018 in Miltenberg. Vor dem Abflug nach Europa sprach James Miltenberger mit der Redaktion.

Ist es Zufall, dass Herr Miltenberger ein Konzert in Miltenberg gibt?

Nein, natürlich nicht. 1983 habe ich das Kulturamt Miltenberg angeschrieben und dargestellt, dass ich ein Jazz-Ensemble leite, mit dem ich 1984 in Europa toure und gerne in der Heimatstadt meiner Vorfahren ein Konzert geben möchte. Herr Otto Keller hat damals geantwortet - und so kam es, dass wir vor 39 Jahren zum ersten Mal in Miltenberg auftreten konnten.

Ihr Repertoire für das Konzert in Miltenberg hat eine weite Bandbreite von Bach, Blues, Bluegrass bis zu den Beatles ?

? ja, das ist bewusst so gewählt. In all den Jahren, in denen wir in Miltenberg konzertiert haben - und das ist mehr als zehn Mal - , wollten wir immer das gesamte Spektrum musikalischer Stile zeigen. Oft war es dann auch noch so, dass Ensemble-Mitglieder ein Zusatzkonzert nur mit klassischer Musik gaben.

Das Konzert am 15. Juni in Miltenberg eröffnen wir mit einem Bach Präludium in es-Moll aus dem »Wohltemperierten Klavier« von 1772, gefolgt von einem Set mit Stücken, die unser Ensemble im vergangenen Jahr komponiert hat. Darin zeigen wir unterschiedliche Stilrichtungen - Bebop, Bluegrass, Rock und Mood Music. Für das Publikum kann es sehr spannend sein, diese unterschiedlichen Stile - die 300 Jahre auseinanderliegen - so verdichtet zu hören zu bekommen.

Vor 30 Jahren - 1993 haben Sie Ihr Album »Piano Music of the Americas« veröffentlicht. Gibt es beim Piano-Spiel einen Unterschied zur europäischen Spielweise?

Diese Solo-Piano-CD reflektiert lediglich das Repertoire typisch amerikanischer Musik. Viele Komponisten der Klassik verarbeiten Elemente ihrer eigenen Kultur in ihrer Musik - ob das nun Elemente der Folklore sind oder Tanz-Rhythmen oder andere Aspekte. Insofern stimmt es, dass das Spiel selbst keine Unterschiede in Kulturen dokumentiert, die Kompositionen aber sehr wohl.

In Deutschland erleben wir eine Renaissance der Piano-Musik in der zeitgenössischen Musik, beispielsweise bei dem aus der deutschen Indie-Szene kommenden Danger Dan, der Deutsch-Rock mit Klavier unterlegt.

Das ist wirklich gut. In meinem Unterricht und auch in meinen Konzerten arbeite ich immer darauf hin, dass alle musikalischen Stilrichtungen Wertschätzung erfahren sollten. Deshalb ist mir auch ein Repertoire in meinen Konzerten so wichtig, in dem sich die Bandbreite dieser Stile abbildet.

Wer sind Ihre persönlichen Favoriten unter den Komponisten?

Da könnte ich nun keine Namen nennen, eher Merkmale anfügen: nämlich von jenen Komponisten, die zu ihrer eigenen Kultur stehen und sie in ihren Stücken verarbeiten.

fJames Miltenberger & Ensemble, »Von Bach bis Beatles«: Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr Altes Rathaus Miltenberg; Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus Miltenberg (09371/404-119), online unter https://www.miltenberg.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

STEFAN REIS