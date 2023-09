Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Imker wollen Asiatische Hornisse mit Taskforce bekämpfen

Fotonachweis der invasiven Art in Eisenbach

Miltenberg 26.09.2023 - 09:45 Uhr 3 Min.

Die Imker Jürgen Parg (links) und Matthias Meidel stehen im Obernburger Stadtteil Eisenbach an zwei von Pargs Bienenstöcken.

Die Asiatische Hornisse stammt aus Südostasien und wurde vermutlich mit Töpferwaren nach Europa eingeschleppt. Der erste Nachweis in Frankreich war im Jahr 2004. Mittlerweile ist sie von der Europäischen Kommission als invasive Art eingestuft worden. Sie gilt als Bedrohung für Honigbienen, weil sie sich zu einem großen Teil von den kleineren Insekten ernährt. Im Oktober 2022 wurde sie das erste Mal in Bayern gesichtet, und zwar in Neuhütten (Kreis Main-Spessart).

Wichtiges Mitglied

Doch die Betroffenen reagieren. Schon im Mai hat sich eine Taskforce mit dem Namen »Vespa velutina« gebildet. Zu ihr gehören Vertreter aus den Kreisen Miltenberg, Main-Spessart und Aschaffenburg sowie aus der Stadt Aschaffenburg. Ein wichtiges Mitglied ist Stefan Berg, der Leiter des Instituts für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim (Kreis Würzburg) ist. Die Taskforce nimmt nun an einem Monitoringprojekt teil. Vor Kurzem hat die Höhere Naturschutzbehörde in Würzburg dafür offiziell die Nutzung von Lebendfallen genehmigt.

Ein Asiatische Hornisse (Vespa Velutina Nigrithorax) wird von einem Biologen mit einem Handschuh festgehalten. (zu dpa «Experten: Asiatische Hornisse breitet sich im Land aus») +++ dpa-Bildfunk +++



»Ziel des Monitorings ist es, das aktuelle Verbreitungsgebiet der Vespa velutina herauszufinden und eine Bekämpfung zu ermöglichen«, heißt es in einem Infoblatt der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, die das Projekt wissenschaftlich mitbegleitet. Die speziell konstruierten Fallen werden dann vom Veitshöchheimer Institut für Bienenkunde kostenfrei verteilt. Der Ort, an dem eine Lebendfalle installiert wird, muss offiziell registriert werden. In unserem Verbreitungsgebiet machen laut Parg und Meidel rund 90 Imker bei der Aktion mit, davon alleine 40 im Kreis Miltenberg.

Doch es gibt spezielle Auflagen der Höheren Naturschutzbehörde für die Verwendung der Fallen. So müssen sie zum Beispiel mindestens zweimal pro Tag geleert werden und nachts geschlossen bleiben. Die Fallen ähneln To-Go-Kaffeebechern aus Plastik. Meidel und Parg beschreiben, wie sie funktionieren: Es wird ein Lockstoff für Insekten eingefüllt. Ein Schwamm verhindert, dass die Tiere darin ertrinken. Kleine Bohrungen ermöglichen es kleinen Insekten, die Falle zu verlassen. Bei der Leerung werden alle Tiere freigelassen - auch die Asiatische Hornisse.

Mit Peilsender ausstatten

Durch die Telemetrie aus den Fundorten, die nach Veitshöchheim gemeldet werden, könnten letztlich die Standorte der Nester ermittelt werden. Es sei auch möglich, Insekten mit einem Peilsender auszustatten. Die Nester würden dann beseitigt, dafür brauche es aber eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des jeweiligen Landkreises. »Das Entfernen von Nestern ist sehr gefährlich und darf nur von Profis gemacht werden«, sagt Meidel.

Mit solchen Lebendfallen hoffen die Imker der Taskforce, asiatische Hornissen einfangen zu können.

Parg kennt das Verhalten der Asiatischen Hornisse gut, die etwas kleiner als heimische Hornissen ist. »Dass sie hierher kommt, ist nicht wirklich überraschend.« Er ist bio-zertifizierter Imker und kümmert sich in der Region Odenwald - von Eisenbach bis nach Darmstadt - um circa 200 Bienenvölker. In Darmstadt-Kranichstein habe er schon vor drei Jahren asiatische Hornissen beobachten können. »Die fliegen wie Hubschrauber vor der Kiste«, beschreibt Parg, wie die Vespa velutina Bienen vor dem Bienenstock fängt.

Auch heimische Hornissen ernähren sich von Honigbienen, berichten die Parg und Meidel. Doch Parg befürchtet eine explosionsartige Vermehrung der invasiven Art. »Im Vergleich haben sie viele Nachkommen. 300 Königinnen können überwintern und im nächsten Jahr theoretisch Nester gründen.« Dies sei das Zehnfache, was die heimische Hornisse schaffe.

Die Asiatische Hornisse sei zudem ein weiterer Stressfaktor für die Honigbienen. Sie hätten ohnehin zu kämpfen mit Problemen wie langer Trockenheit und Varroamilbe. »Wir vermuten, dass die Überlebensrate im Winter noch weiter sinkt«, sagt der Erlenbacher Meidel, der auch Bezirksvorsitzender des Imkerverbands Unterfranken ist. Er kümmert sich derzeit um circa 50 Völker.

Imker Jürgen Parg zeigt Waben, die seine Bienen gebildet haben.

Meidel und Parg befürchten, dass die Völker durch die Asiatische Hornisse kleiner werden. Gerade in der kalten Jahreszeit brauche es eine gewisse Menge an Tieren, um die Heizleistung im Bienenstock zu gewährleisten. Wenn Asiatische Hornissen vor dem Stock patrouillieren, könnten die Honigbienen auch komplett am Ausflug gehindert werden.

Wissenstransfer aus Frankreich

Es sei einfach eine unbekannte Situation. »Ich sehe nicht die riesen Dramatik, aber dass da etwas auf uns zukommt«, so Parg. Es könne sein, dass sich die Situation von selbst reguliere, aber die Übergangsphase werde schwierig. »Das Wichtigste ist, dass man Zeit gewinnt«, sagt der Eisenbacher. Zeit, für einen Wissenstransfer, etwa aus Frankreich. Denn dort kennt man das Insekt ja schon länger. Dort habe die Vespa velutina bereits »dramatische Schäden« angerichtet, weiß Meidel. Imker hätten ganze Bienenstände aufgeben müssen.

Die beiden Bienen-Fans aus Erlenbach und Eisenbach hoffen darauf, dass das im Kreis Miltenberg nicht passieren wird. »Das wäre ein Verlust an Bestäubungsleistung«, so Meidel. Und die sei wichtig, damit Flora und Fauna vielseitig bleiben.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Das sagt das Landratsamt Auf Nachfrage unseres Medienhauses gibt die Pressesprecherin des Landratsamts Miltenberg, Susanne Seidel, eine Stellungnahme zur asiatischen Hornisse ab. Die Vespa velutina sei eine invasive Art und stehe in Konkurrenz zu den einheimischen Hornissen. Sie könne zu einer Gefahr für Bienenstöcke werden, da ihre Nahrungsgrundlage zwischen 35 und 65 Prozent aus Honigbienen bestehe. "Eine Einschleppung von Erregern oder Konflikte mit einheimischen Bienenvölkern könnte möglich sein, ist jedoch noch nicht ausreichend erforscht", schreibt Seidel weiter. Aufgrund der Verwechslungsgefahr mit der einheimischen Hornisse sei jede Sichtung gemäß EU-Verordnung unverzüglich an die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts zu melden. (juh)