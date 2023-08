Im Stadtmuseum: Hinterlassenschaften eines Miltenberger Abenteurers

Sonderausstellung über Johann Robert von Capitain

Miltenberg 04.08.2023 - 17:55 Uhr 2 Min.

Porträtbüste des Johann Robert von Capitain. Aufzeichnungen, Karten sowie Utensilien aus dem Privatbesitz von Johann Robert von Capitain geben spannende Einblicke in seine Reisen. Begutachten einige der Capitain-Exponate im Stadtmuseum: Fabian Müller-Nittel, Klaus Hench, Herbert Hotop und Michael Söller (von links).

Von Capitain (1824-1881) lebte einst in der Kreisstadt, war ein echter Abenteurer und Weltenbummler und unter anderem auch noch - ansonsten würde es die aktuellen Einblicke in seine Reisen und sein Leben wohl nicht in der nun präsentierten Form geben - sehr engagiert darin, seine Erlebnisse schriftlich festzuhalten. Den Kern der Sonderausstellung bilden nämlich 15 Tagebücher des viel herumgekommenen einstigen Bürger Miltenbergs. Dazu sind ebenfalls noch zahlreiche Utensilien aus von Capitains Besitz zu sehen. Kartenmaterial, eine Kiste und zwei Büsten, die den Abenteurer darstellen, runden die Sonderausstellung ab. Das alles wurde im Museum in liebevoller Detailarbeit zusammengetragen. Die Schriftstücke und Gegenstände sind allesamt ansprechend in Schaukästen arrangiert.

»Johann Robert von Capitain -Aufzeichnungen eines Miltenberger Abenteurers« lautet der Titel der komplette Titel der Einblicke in das Leben eines interessanten Menschen. Die Webseite des Museums nennt neben eingangs erwähntem Satz auch wichtige Eckdaten im Leben des Abenteurers, unter anderem: J.R. von Capitain wurde in Frankfurt geboren, im Gerberwesen ausgebildet. Er unternahm später Reisen in den Orient und nach Asien. »Zum Ende seines Lebens ließ er sich mit seiner Familie in Miltenberg nieder, nahm rege am Leben in der Stadt teil und beeinflusste mit seinem Ausbau des »Schlosses Grauberg« nachhaltig die Miltenberger Architekturgeschichte.«, heißt es weiter in der Info zur Ausstellung.

Die 15 Tagebücher, welche das Hauptaugenmerk der Sonderausstellung bilden, stammen von J. R. von Capitains zweiten großen Reise, welche ihn 1847 bis 1854 nach Indien brachte. Seine Beobachten, so hält es das Museum fest, weisen ihn als »weltoffenen, allseits interessierten, mutigen, aber auch sensiblen und gottesfürchtigen Sohn seiner Zeit« aus. Zahlreiche Besucher wohnte der Eröffnung der Ausstellung bei. Unter ihnen auch Herbert Hotop aus München, Urenkel von J.R. von Capitain und Michael Söller, dem heutiger Besitzer des »Schlosses Grauberg«, dem ehemaligen Wohnsitzes des viel gereisten Bürgers der Stadt.

Der Direktor des Stadtmuseums, Fabian Müller-Nittel, zeigte sich in seiner Laudatio erfreut, dass die Sonderausstellung auf reges Interesse stoße. Die Geschichte von J.R. von Capitain sei eine der ersten in Bezug auf frühere Bürger der Stadt gewesen, welche er nach der Übernahme der Museumsleitung erfahren habe. Müller-Nittel bezeichnete J.R. von Capitain als einen Menschen, der wissensdurstig geblieben sei, aber auch eine feinen dokumentarischen Sinn gehabt habe.

Weitere Ansprachen gab es von Hotop und Klaus Hench, letztgenannter als Vertreter des Förderkreises Historisches Miltenberg. Hench erzählte, wie es zur Ausstellung kam, über den Kontakt zu den Nachfahren von J.R. von Capitain und der Inaugenscheinnahme der Tagebücher. Diese seien dann abfotografiert und auch übersetzt/transkribiert worden. Es habe seinerzeit regelmäßige Arbeitstreffen gegeben. All diese akribischen Bemühungen und Erkenntnisse wurden in einem Buch festgehalten, welches dann von Hotop, Hench und Söller als Verfasser 2011 auf dem »Schloss Grauberg« präsentiert werden konnte. Wer noch tiefer in die aktuelle Sonderausstellung eintauchen möchte, kann das Werk im Stadtmuseum erwerben.

Die Sonderausstellung über Johann Robert von Capitain im Miltenberger Stadtmuseum (Hauptstraße 169-175) ist dort bis zum 5. November zu sehen. Informationen zu Öffnungszeiten unter https://www.museum-miltenberg.de.

Marco Burgemeister