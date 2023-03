Im Interview: "Seelenvulkan"-Autorin Jutta Sybille Schütz über ihre überwundene Depression

»Manische Phasen, die irrwitzige Szenen hervorbringen«

Klingenberg a.Main 21.03.2023 - 14:53 Uhr 3 Min.

Warum die Depression zerstörerisch wie ein Vulkan sein kann, darüber liest und erzählt die Autorin Jutta Sybille Schütz (hier zu sehen auf der Frankfurter Buchmesse) am Freitag in der Ev. Luth. Trinitatis-Gemeinde in Klingenberg.

Frau Schütz, Sie haben ein Buch über Depressionen geschrieben. Warum?

Ich war selbst an Depressionen erkrankt und wurde stationär behandelt. Ohne diese eigene Erfahrung hätte ich mein Buch nicht schreiben können. Wer sieht schon eine Psychiatrie von innen? Wer weiß schon, wie sich eine Depression anfühlt, wenn er nicht selbst betroffen ist oder war? Trotzdem ist es mir wichtig zu betonen, dass ich zwar meine Erfahrungen in den Roman habe einfließen lassen, die Geschichte jedoch weitestgehend fiktiv ist.

Inwiefern?

Es ist ein Roman über eine Frau, die in eine Depression fällt. Es ist weder ein Ratgeber, noch ein Sach- oder gar wissenschaftliches Buch, sondern eine Fallgeschichte, verpackt in eine Erzählung um Verlust und Trauma.

Ihre Protagonistin erlebt einen Vulkanausbruch und leidet danach unter einer Traumafolgestörung und einer Depression. Ist der Vulkan eine Metapher?

Das könnte man so sehen. Jeder Betroffene beschreibt die Depression etwas anders. Churchill beschrieb sie als schwarzen Hund, vor dem er sich verfolgt fühlte. Mir selbst kam irgendwann das Bild des Vulkans in den Sinn. Der Vulkan ist nicht nur schwarz, der bricht aus, der ist zerstörerisch. Und nach dem Ausbruch erstarrt alles. Nichts passiert mehr. Nach einiger Zeit kann aber Neues erwachsen.

Auch Sie haben Heilung und Wachstum erfahren. Können Sie mehr darüber erzählen?

Zunächst einmal ist es mir wichtig, meine eigene Erlebniswelt und die Erlebniswelt meiner Roman-Protagonistin zu unterscheiden. Ich habe zwar eigene Erfahrungen in das Buch einfließen lassen, trotzdem bin ich nicht meine Protagonistin. Zum Beispiel habe ich kein Trauma erlebt. Die Depression bei mir kam plötzlich, es gab andere Ursachen. Ich konnte nicht mehr arbeiten, bekam Existenzangst und erlebte Panikattacken. Heute kann ich alles machen, was ich damals nicht konnte. Sogar einen Roman über das Thema schreiben. Damals hätte ich noch nicht einmal eine Postkarte schreiben können. Ich war wie gelähmt. Diese Gefühle habe ich versucht, durch meine Protagonistin zu schildern. Zunächst einmal soll mein Buch aber Interesse wecken. Es soll nicht primär um eine lange Leidensgeschichte gehen, sondern auch unterhalten. Deshalb habe ich auch skurrile Elemente in das Buch eingebaut, die ihm die Schwere nehmen.

Welche Elemente sind das?

In die Geschichte flossen meine Erfahrungen in der Psychiatrie ein. Dort erlebt man einiges, das einem vorher nicht begegnet ist. Man lernt Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern kennen. Meine Protagonistin selbst hat neben depressiven auch manische Phasen, die irrwitzige Szenen hervorbringen. Ich habe mich auch eingelesen in andere Krankheitsbilder, habe mit Mitpatienten gesprochen, Ratgeber und Fachbücher durchforstet. Ich wollte wissen: Welche Formen der Depression gibt es, und wie erleben andere diese psychische Erkrankung? Mittlerweile habe ich zuhause eine umfangreiche Bibliothek zum Thema.

Ihr Buch ist schon eine Zeit lang auf dem Markt. Welches Feedback bekommen Sie?

Ich höre oft, dass Menschen sagen, sie hätten das Buch in einem Rutsch ausgelesen. Das war mein Ziel: Ein lesbares und spannendes Buch zu schreiben, das von Depressionen handelt, sich aber an alle - nicht nur an psychisch Erkrankte - richtet. In die Geschichte flossen übrigens nicht nur meine Erfahrungen mit Depressionen mit ein, sondern auch meine vielen, ausgedehnten Reisen durch Mexiko. Dort spielt ein Teil der Geschichte. Ich habe als Soziologin und Autorin von Reiseführern in Mexiko geforscht.

Zum Abschluss: Können Sie Tipps geben, wie man eine Depression überwinden kann?

(lacht) Das werde ich nach jeder Lesung gefragt. Leider kann ich keine pauschale Empfehlung abgeben. Heilung ist individuell: dem einen hilft gutes Essen oder Sport, dem anderen familiäre Unterstützung oder eine große Liebe, die einen nicht im Stich lässt - so war es bei mir. Tatsächlich brechen viele Sozialkontakte während einer psychischen Krankheit zusammen. Die besten Freunde und Freundinnen sind die, die sich in schweren Zeiten nicht verkrümeln. Auch von mir haben sich Menschen getrennt. Aus heutiger Sicht verstehe ich das. Während meiner Krankheit, als ich mir ohnehin an allem selbst die Schuld gegeben habe, war der Wegbruch von Beziehungen eine zusätzliche Belastung. Auch Sätze wie "Jetzt reiß dich doch mal zusammen!" oder "Das wird schon!" sind kontraproduktiv. Wer eine Depression und Heilung erlebt hat, versteht beide Seiten. Heute versuche ich, mich gegen die Stigmatisierung psychisch Kranker einzusetzen - zum Beispiel beim Projekt "Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule".

Welche Erfahrungen machen Sie dort?

Es ist unglaublich, wie sehr das Thema Schüler bewegt. Erst neulich hat sich ein Schüler während der Veranstaltung «geoutet" - also erzählt, dass er depressiv ist. Daraus entstand eine tolle Diskussion. Man hat gemerkt, wie betroffen die anderen Schüler waren. Sie sagten, sie hätten nichts gemerkt. Daran sieht man, dass man Depressionen auch verstecken kann. Ich finde es toll, dass das Thema immer mehr an Relevanz gewinnt und Vorurteile verschwinden. Als ich selbst Schülerin war, kam unsere Klassenbeste für einige Wochen in die Psychiatrie. Damals wurde nur hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Heute outen sich Prominente. Das finde ich wichtig.

Julia Preißer