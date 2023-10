Im Interview: Klaus Ballmann über den nervigen Verkehr in der Kleinwallstädter Straße

»Wie kann man sich da wohlfühlen?«

Elsenfeld 08.10.2023 - 14:51 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alltägliches Bild in Elsenfeld: Viele Autofahrer quälen sich durch den Ort, obwohl sie die Umgehungsstraße nutzen könnten. Anwohner sind genervt vom Lärm und fordern Abhilfe. Klaus Ballmann.

Sie wohnen selbst an der Kleinwallstädter Straße. Wie erleben Sie die Verkehrssituation dort?

Die Anzahl der Autos ist trotz Verkehrsberuhigung in der Marienstraße noch viel zu hoch. Selbst an Sonntagen, Feiertagen oder abends, wenn die Geschäfte geschlossen sind, kehrt keine Ruhe ein. Täglich fahren tausende Fahrzeuge am Haus vorbei. Selbst an Sonntagen, Feiertagen oder abends, wenn die Geschäfte geschlossen sind, kehrt keine Ruhe ein. Viele Anwohner können ihre Fenster nicht mehr öffnen. Der Verkehrslärm macht krank, auch das Thema Feinstaub ist nicht zu unterschätzen.

Warum fahren viele Autofahrer durch den Ort und nicht über die Umgehungsstraße?

Ich vermute, dass die Umgehungsstraße etwas länger ist, als wenn man durch den Ort fährt. Außerdem denke ich, dass viele die Kreisel meiden wollen. Zwar hat die Gemeinde versucht, den Ortskern durch die Zone 30 unattraktiv zu machen, aber leider hat es bisher noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) sagt aus, dass sich alle Bürger wohlfühlen sollen. Wie kann man sich da wohlfühlen, wenn täglich 10.000 Fahrzeuge am Haus oder am Garten und der Terrasse vorbeifahren? Menschen, die in einem ruhigen Wohngebiet wohnen, haben immer leicht reden. Umdenken würden sie, wenn bei ihnen die Fahrzeuge vorbeifahren würden.

Was schlagen Sie vor?

Eine frühere Idee der CSU, die Erlenbacher Straße von der Rosenstraße bis zum Shell-Kreisel als Einbahnstraße auszuweisen und den Verkehr über die Bahnhofstraße zu leiten, fände ich gut. Somit wäre eine direkte Durchfahrt verhindert. Auch müsste der Radfahrverkehr attraktiver und sicherer gemacht werden, zum Beispiel durch Aufbringen von Piktogrammen auf der Straße. Jeder der möchte, kann sich an der Erlenbacher Straße selbst ein Bild vom Verkehrsaufkommen machen.

Sie kritisieren auch, dass die Gemeinde entlang der Pfarrer-Keith-Straße einen Haltestreifen anlegen will?

Genau. In Elsenfeld gibt es die Aktionen »Stadtradeln« und »In die Schule geh ich gern«. Am Parkplatz am Freizeitpark ist eine »Bring und Holzone« für die Eltern welche ihre Kinder zur Schule fahren eingerichtet. Trotzdem möchte man entlang der Pfarrer-Keith-Straße einen Haltestreifen für diese Eltern anlegen. Das finde ich nicht konsequent, da man dadurch für diesen Personenkreis optimale Voraussetzungen anbietet und sich der Verkehr nicht verringert. Kinder wollen und sollen sich ja eigentlich bewegen. Wenn man befürchtet, dass an diesem Gehweg gehalten wird, könnte man dies mit einem Halteverbotsschild lösen. Elsenfeld ist ja Agenda-Gemeinde und ich finde, dass hier unnötig Benzin verfahren wird, mit all seinen negativen Folgen. Schon im Juni hatten wir in Deutschland den Erdüberlastungstag und die Rohstoffe verbraucht, welche uns für das ganze Jahr reichen sollten.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Verkehrs in der Zukunft?

Nach einer Prognoseberechnung wird der Verkehr in der Marienstraße von jetzt 12.944 Fahrzeugen auf 15.533 Fahrzeugen steigen. Hierzu wird die vorgesehene Bebauung auf dem ehemaligen Shell-Gelände auch beitragen. Hier sollten einmal nur 25 bis 30 Wohneinheiten entstehen, jetzt spricht man schon von 55 bis 60 Wohnungen. Auch am Märktezentrum wurde bisher nur der erste Bauabschnitt geplant. Bauabschnitt zwei im Süden soll in den nächsten Jahren folgen.

Mit welchem Verkehr muss dann noch zusätzlich gerechnet werden?

Bei der geplanten Erweiterung des ICO und dem Bau der neuen Brücke bei Kleinwallstadt weiß man noch nicht genau, wie es den Verkehr in Elsenfeld betreffen wird. Meiner Meinung nach besteht aber in der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und des Gemeinderates Konsens, dass der Fahrzeugverkehr auf der Ortsdurchfahrt reduziert und die Verkehrsverhältnisse für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden sollen. Man muss versuchen, die Leute auf das Fahrrad zu bekommen.

Martin Roos

Hintergrund: Verkehr in der Kleinwallstädter Straße Im September 2023 wurden mit einem Geschwindigkeitsmessgerät in der Kleinwallstädter Straße in Elsenfeld die Fahrzeuge gezählt. Gemessen wurde 14 Tage lang der Verkehr, der aus Richtung Kleinwallstadt nach Elsenfeld fuhr. In der jüngsten Agenda-Sitzung wurden die Zahlen vorgestellt. Wolfgang Sommer-Pekel von Ordnungsamt erläuterte die Ergebnisse der letzten fünf Jahre. Demnach hat der Verkehr seit 2019 bis heute nicht zugenommen, sondern ist fast gleich geblieben. 2019 wurden 30.918 Fahrzeuge während 14 Tagen in eine Fahrtrichtung gezählt. 2023 waren es 30.922 Fahrzeuge. Auch die Geschwindigkeiten wurden gemessen. Erlaubt ist in der Kleinwallstädter Straße eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern (km/h). Über drei Viertel der gemessenen Verkehrsteilnehmer, exakt 24.229, hielten sich im Wesentlichen daran und waren nicht schneller als mit 40 km/h unterwegs. Besonders negativ fielen zwei Ausreißer mit über 100 Stundenkilometer auf. Sommer-Pekel merkte an, dass es häufig die Anwohner selbst seien, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Uve Wunderlich wandte ein, das Geschwindigkeitsmessgerät habe "an der total falschen Stelle" gehangen und daher "null Aussagekraft". Der Lärm der Fahrzeuge, die nach der Kurve Gas gäben, nerve ihn tierisch. Zweiter Bürgermeister Berthold Oberle (UBV), der die Sitzung leitete, meinte dass der Lärm schlimmer sei als das schnelle Fahren der Fahrzeuge. Darauf sei er auch von Bürgern schon angesprochen worden. Er schlug vor, bei der Polizei anzufragen, ob man da kontrollieren könne.