Im Herbst Wohnraum für Igel im heimischen Garten schaffen

Naturschutz: BUND-Kreisgruppe Miltenberg gibt Tipps für passenden Unterschlupf und geeigneten Standort - Bastelanleitung im Internet

Miltenberg 07.11.2023 - 14:02 Uhr 1 Min.

Bezugsfertig: Ein Igelhaus lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick und einem fachgerechten Bauplan auch selbst anfertigen. Foto: Martina Gehret

Die Kreisgruppe Miltenberg im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt Tipps, wie und wo man Igelhäuser am besten aufstellt.

Gute Verstecke sind für Igel überlebenswichtig. Der Verlust von geeignetem Lebensraum gehört laut Mitteilung der BUND-Kreisgruppe zu den größten Gefahren für das beliebte Wildtier.

Ja zu naturnahen Gärten

»In wilden und naturnahen Gärten fühlen sich unsere Stachelritter besonders wohl, da sie dort Nahrung und Verstecke gleichermaßen finden«, erklärt Kreisvorsitzender Steffen Scharrer. In den Städten und Siedlungen seien Gärten oft nicht groß. Dennoch habe jeder Gartenbesitzer die Möglichkeit, ein kleines Stück Natur zu schaffen. Ein Igelhaus aufzustellen, sei ein guter Anfang, so Scharrer, und der beste Zeitpunkt dafür sei jetzt.

Egal ob aus Ton, Holz oder Holzbeton brauchen Igelhäuser laut BUND ein Mindestmaß an Innenraumvolumen, damit die Tiere ein ordentliches Nest aus Laub und trockenen Gräsern bauen können. »Manche Händler verkaufen winzige Igelhäuser als Winterquartiere. Die werden in der Regel nicht angenommen, da sie zu wenig Schutz bieten«, sagt Scharrer. Igelhäuser müssten robust gebaut und trotzdem luftdurchlässig sein. Der Innenraum müsse mindestens das Volumen einer großen Schuhschachtel haben, damit der Igel genug Platz hat, sich selbst in trockenes Nistmaterial einzuwickeln. Scharrer: »Außerdem mögen viele Igel keinen Boden. Ohne Boden trocknet der Innenraum besser, sollte es doch mal feucht werden.«

Als Platz für ein Igelhäuschen sei eine ruhige und schattige Gartenecke mit trockenem Untergrund unter Hecken, Sträuchern oder Bäumen bestens geeignet. »Gerne kann man den Oberboden beziehungsweise die Humusschicht mit einem Spaten abheben und den Bodenunterschied mit einem Sand-Kiesgemisch als Drainage auffüllen. Erfahrungsgemäß mögen die Igel das«, rät Scharrer.

Trockenes Laub, Heu oder Stroh

Gefüllt wird der Innenraum des Häuschens bis oben hin locker mit trockenem Laub. Heu und Stroh seien auch möglich, aber Laub sei besser, da es nicht so schnell schimmelt, sollte es doch feucht werden, teilt der Naturschützer weiter mit. Von außen sollte das Häuschen zusätzlich mit Laub und Reisig geschützt werden.

bWeitere Infos und einen Bauplan (Igelhaus im Garten selbst bauen) gibt's im Internet auf der Startseite https://www.bund-naturschutz.de