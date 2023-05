Im grünen Klassenzimmer in Großheubach gibt's viel zu lernen

Eine Schulstunde mit Frau Stockhorst

Großheubach 26.05.2023 - 09:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lehrerin Sabine Stockhorst hilft den Mädchen beim Lösen einer Aufgabe, in der es um Flechten auf Sandstein geht. Ein Junge löst während der Schulstunde eine Aufgabe am Teich. Lehrerin Sabine Stockhorst mit ihrer vierten Klasse im grünen Klassenzimmer der Großheubacher Grundschule.

Lehrerin Sabine Stockhorst kommt dazu und gibt einen Tipp: »Schaut euch mal die Knospen an.« Denn im Arbeitsauftrag auf dem Klemmbrett heißt es, die Knospen »sehen so lang und spitz aus wie der Schnabel eines Storchs.« Prompt erkennen die Kinder die Pflanze. Jetzt geht es daran, jeweils eine Blüte und ein Blatt abzumalen. Ein Junge zeigt der Lehrerin sein Ergebnis und murmelt beschämt: »Ich kann das nicht so gut zeichnen.« Stockhorst muntert ihn auf und rät zum Ausmalen mit Buntstiften: »Wenn du das richtige Werkzeug nimmst, sieht es besser aus.«

Fest installierte Bänke

Das grüne Klassenzimmer gibt es seit vergangenem Jahr in Großheubach. Es ist vom Schulhof durch einen Zaun abgetrennt. An der Mauer eines Gebäudes wurde eine Kreidetafel angebracht, auf der am Tag unseres Besuchs in verschnörkelter Schrift und mit Verzierungen geschrieben steht: »Willkommen im grünen Klassenzimmer«. Vor der Tafel stehen ein paar fest installierte Bänke. Dahinter erstreckt sich der ehemalige Schulgarten mit einem Teich und früheren Kunstprojekten, wie etwa behauene Sandsteinsäulen. Die Großheubacher Einrichtung ist immerhin Kunst-Grundschule. Es wachsen aber auch einige Pflanzen und große Bäume auf dem Gelände.

Auch eine Kreidetafel gehört zur Ausstattung des grünen Klassenzimmers dazu.

So gepflegt sah das grüne Klassenzimmer nicht immer aus. In den 1980ern sei es als Schulgarten angelegt worden, berichtet Konrektorin Dagmar Gans. »Dann lag es die ganze Zeit brach.« Der Teich sei zu einem Tümpel verkommen, der Schilf habe ihn zugewuchert. »Das war für die Schüler nicht zu gebrauchen.« Doch mit der Corona-Pandemie seien alternative Möglichkeiten von Unterricht an der frischen Luft gefordert worden. Da sei Gans die Idee gekommen, den verwilderten Platz einem neuen Zweck zuzuführen.

Sie stellte ihr Projekt im Kollegium und im Großheubacher Gemeinderat vor (siehe Hintergrund). Auch heute noch schwärmt Gans von der Leistung des Bauhofs der Gemeinde: »Der hat eine wahnsinnige Arbeit geleistet.« Die Schule erhielt auch einen Zuschuss von 1000 Euro von der örtlichen Sparkasse, nachdem sie sich für einen Nachhaltigkeitspreis beworben hatte.

Laut Dagmar Gans eignet sich das grüne Klassenzimmer für »mannigfaltigen« Unterricht. Natürlich für Heimat- und Sachkunde und Biologie, aber eben auch für Mathematik. Wenn Lehrer das Gelände nutzen wollen, können sie sich in einer Liste dafür eintragen. Die Konrektorin war erst vor Kurzem mit sechs ihrer Schüler zum Lesen vor Ort. Da sei sogar ein Enten-Pärchen vorbei gekommen.

Diese Viertklässlerin hat die Aufgaben auf ihrem Klemmbrett schon teilweise gelöst.

Bei dem Tohuwabohu der 19 hin- und her eilenden Kinder, die Stockhorsts Arbeitsaufträge erfüllen wollen, lässt sich an diesem Tag natürlich keine Ente blicken. Dafür quakt ab und an ein Frosch im Teich, auch wenn die Kinder ihn nicht zu Gesicht bekommen. Drei Mädchen grübeln derweil an den Sandsteinsäulen, die sich neben dem kleinen Gewässer befinden. Die Aufgabe lautet: »Woran merkt man, dass sie schon ziemlich lange im Freien stehen?« Die Viertklässlerinnen bemerken helle Stellen, wenn sie von oben auf die Steine schauen. »Wie heißt das? Ist das Moos?«, will eine Schülerin wissen. Frau Stockhorst hat die Antwort parat: »Das sind Flechten.«

Grundschullehrerin Sabine Stockhorst zeigt auf eine Wäscheklammer, die sie in einem Baum des grünen Klassenzimmers versteckt hat.

Da kommt ein Junge angerannt. »Frau Stockhorst, die Sachen sind ganz schön gut versteckt. Vor allem der Pinsel.« Er spielt damit auf den Arbeitsauftrag an, zehn Gegenstände in einem Baum zu finden, die nicht dorthin gehören. Sabine Stockhorst lacht und sagt: »Das stimmt.« Sie war nämlich am Tag zuvor schon da und hat zum Beispiel auch eine grüne Fliegenklatsche in den Ästen versteckt.

Mandalas legen

Als letzte Aufgabe dürfen die Kinder noch mit Naturmaterialien Mandalas auf den Boden legen. »Wir haben eine Schnecke aus kleinen Steinen gemacht«, erzählt ein Mädchen stolz. Dann erklingt der angenehme Ton einer Klangschale, die die Lehrerin ins grüne Klassenzimmer mitgenommen hat. Er zeigt der Klasse an, dass sich die aufregende Stunde dem Ende entgegen neigt. Die Kinder nehmen wieder auf den Bänken Platz. Stockhorst fragt in die Runde: »Was hat dir Spaß gemacht?« Eine Viertklässlerin ruft voller Freude: »Ich fand alles schön!«

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der besondere Garten von Lehrern und Schülern genutzt wird. Tatsächlich ist er an diesem Tag schon für die nächsten zwei Stunden gebucht, wie Stockhorst berichtet. Und auch sie selbst will das Gelände bald wieder nutzen. Denn eines der nächsten Themen auf dem Lehrplan ist der Teich. Und den können sich ihre Schützlinge im grünen Klassenzimmer genau betrachten und erneut vieles dabei lernen.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Bürgermeister Winter spricht über das Projekt Der Großheubacher Bürgermeister Gernot Winter (CSU) spricht auf Anfrage der Redaktion über das grüne Klassenzimmer: 2021 stellte die Schule die Idee dem Gemeinderat vor. Das Gremium habe die Idee spontan sehr gut gefunden, so Winter. Ein Beschluss sei nicht gefasst worden, da die Kosten in die Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters gefallen seien. Der Bauhof übernahm die Arbeiten. "Die Stunden lassen sich nicht genau beziffern", sagt Winter. Es dürften aber mehr als 200 gewesen sein. Die Kosten für Material wie Mutterboden, Zement sowie Pflanzen beliefen sich auf rund 7500 Euro. Hinzu kam eine Spende der Sparkasse. Gernot Winter, selbst ehemaliger Berufsschullehrer, findet: "Erlebnisse in und mit der Natur sind eben weit mehr als nur ein Ausflug an die frische Luft: Sie tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche eine emotionale Beziehung zur Natur bekommen und sich selbst als Teil der Natur erleben und begreifen können." Für ihn stellt das Gelände eine Bereicherung für die Schule dar und hat einen Mehrwert - auch für die Gemeinde Großheubach. (juh)