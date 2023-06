Im Alter selbstbestimmt leben - wie in einer Familie

Hintergrund

Gertrud Schmitt, 84 Jahre: Ich wohne seit Februar in der Wohngemeinschaft, da ich nicht mehr allein leben konnte und mein Sohn in München ist. Dort wollte ich nicht hinziehen. Ich bin hier mit allem zufrieden und fühle mich wohl und zuhause.Stefan Elbert (62 Jahre): Meine Mutter starb im Februar und mein Vater konnte mich nicht pflegen. Ich wollte auf keinen Fall in ein Pflegeheim und die Wohngemeinschaft ist für mich genau das richtige. Ich kann hier selbstbestimmt leben, werde aber versorgt. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen bei uns einziehen. Andrea Reichel: Mein Schwiegervater lebt seit April hier und ich froh, dass es diese Wohnform im Alter als eine moderne Alternative zum Pflegeheim gibt. Mein Schwiegervater fühlt sich hier wohl und obwohl er recht schnell nach seinem Einzug bettlägerig wurde, gibt es keine Probleme bei der Pflege und Versorgung. Es tut gut zu sehen, dass die Bewohner hier sehr liebevoll umsorgt werden. Ich könnte mir fürs Alter gut vorstellen, auch in solch einer WG zu leben. asz