Dorfprozelten: IG Metall wirft Magna-Management Vertragsbruch vor

250 Mitarbeiter protestieren gegen angekündigte Werksschließung

Dorfprozelten 24.03.2023 - 15:37 Uhr 2 Min.

Auf dem »Scherbenhaufen des Managments« zerschlagen wütende Mitarbeiter weiteres Geschirr.

Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg, warf der Magna-Geschäftsführung deshalb sogar »Vertragsbruch« vor. Im Dezember 2020 hätten IG Metall und Betriebsrat im Rahmen der Restrukturierung 2020/2021 einen Standorttarifvertrag »Transformation« zur Weiterentwicklung des Standorts Dorfprozelten, mit Investitionen und Neuaufträgen vereinbart. Zur Zukunftssicherung habe man damals schmerzhafte Personaleinschnitte toleriert. Seitdem haben Betriebsrat und Gewerkschaft das Management ständig nachgearbeitet und nachgehakt, um eine nachhaltige Standortentwicklung zu erreichen.

Scherbenhaufen vorm Werkstor

Die Enttäuschung und Wut der Magna-Mitarbeiter entlud sich in eine symbolischen Aktion: Waschkörbeweise warfen sie altes Geschirr vor den Haupteingang, das sich dort zum »Scherbenhaufen des Magna Management« auftürmte. Von Dorfprozeltens Bürgermeisterin Lisa Steger (CSU) informiert und alarmiert waren auch die Bürgermeister der benachbarten Gemeinden Collenberg, Stadtprozelten und Faulbach gekommen, um die Mitarbeiter im Kampf um ihre Arbeitsplätze zu unterstützen. Solidarität bekundeten auch Landrat Jens Marco Scherf (Grüne), die Bundestagsabgeordneten Bernd Rützel (SPD) und Alexander Hoffmann (CSU) sowie Landtagsabgeordneter Berthold Rüth (CSU). In ihren Ansprachen hatten Scheidler und die Betriebsratsvorsitzende Jutta Schwab klar gemacht, dass sie die Schließung nicht einfach hinnehmen wollen: »Wir haben hier qualifizierte Leute, machen gute Arbeit.« Als größter Arbeitgeber im Südspessart stehe das Magna-Management in besonderer Verantwortung für die Mitarbeiter und deren Familien.

Viele langjährige Mitarbeiter sehen der Schließung mit großer Sorge entgegen. Seit 40 Jahre arbeitete er bei Magna in Dorfprozelten. Wenn das Werk in zwei Jahren dicht gemacht werde, sei er 63. »Wer nimmt mich dann noch«, fragte er bitter.

Politische Unterstützung

Landrats Jens Marco Scherf sprach gegenüber unserem Medienhaus von einen »brutalen Schlag ins Gesicht der Beschäftigten und der Region«. »Wir verlieren 500 wohnortenahe Arbeitsplätze« bedauerte er, zeigte sich aber wenig zuversichtlich, die Entscheidung noch beeinflussen zu können. Von der Geschlossenheit der Südspessart-Bürgermeister, die zusammen mit Scherf die Protestaktion der Beschäftigten unterstützten, werde sich der Großkonzern mit weit über 300 Standorten weltweit kaum beeindrucken lassen. Schon bei bei einem Firmenbesuch 2020 habe er den Eindruck gehabt, dass Magna in seinen Produktionsstandort Dorfprozelten nicht mehr wirklich investiere. Für Scherf ist die Hiobsbotschaft ein deutliches Zeichen, dass die Politik den komplexen Prozess der Digitalisierung und Dekarbonisierung der Industrie gemeinsam mit den Firmen gestalten muss. »Ich bin froh dass wir hier viele Firmen haben, die diese Herausforderung angehen«, so der Landrat.

Protest gegen die angekündigte Werksschließung: Landrat Scherf sichert am Freitag den 250 demonstrierenden Mitarbeitern von Magna Mirrors in Dorfprozelten politische Unterstützung zu. Foto: Dominik Pagio

Gemeinsam mit Dorfprozeltens Bürgermeisterin Steger und Berthold Rüth hat sich Scherf bereits in einem Brief an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) gewandt und Hilfe gegen die »schleichende Deindustrialisierung Deutschlands« gefordert. Alexander Hoffmann informierte per Pressemitteilung über einen »Brandbrief« an Bundeswirtschaftsminister Robert Habek (Grüne) mit der gleichen Zielrichtung. Der Wirtschaftsstandort Deutschland verliere in vielen Branchen immer mehr an Attraktivität, Warnt Hoffmann darin. Für viele Unternehmen sei es wesentlich günstiger, die Produktionen ins Ausland zu verlagern, unter anderem in die USA - in erster Linie wegen der wesentlich niedrigeren Energiepreise dort. »Angesichts der Rekord-Strompreise, die nachweislich viele Arbeitsplätze in Gefahr bringen, gilt es nun endlich Maßnahmen zu ergreifen, um die Unternehmen hierzulande umgehend zu entlasten«, fordert Hoffmann.

GEORG KÜMMEL