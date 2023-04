ICO-Erweiterung: Initiative »Christsein und Handeln« hält Andacht am Erlenbacher Rathaus

Erlenbach a.Main 02.04.2023 - 13:55 Uhr < 1 Min.

"Schöpfung bewahren mit Herz, Kopf und Hand": Unter diesem Miótto versammelten sich 30 Bürger vor dem Erlenbacher Rathaus zu einer Andacht.

»Alle sind wir an unser eines, gemeinsames Haus, die Erde gebunden«, so Rudi Großmann von der Initiative »Christsein und Handeln« in einer Pressemitteilung. Es gebe kein zweites, neues Haus, in das wir umziehen könnten, wenn uns das bisherige Haus nicht mehr gefalle oder wir es kaputtgewohnt hätten. Mit Liedern »Wie eine Handvoll Erde?« und »Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander lernen, miteinander umzugehn« sowie Gebeten zur Bewahrung der Schöpfung und für unsere Erde sei das Anliegen bei der Andacht unterstrichen worden.

Nötig sei ein neuer Lebensstil, der alle Bereiche des Lebens betreffe. Jede noch so kleine Änderung unseres Verhaltens zeige uns und anderen, dass diese Hoffnung auf eine neue Perspektive und einen neuen Lebensstil der Menschheit nicht weltfremd, sondern realitätsnah und realisierbar sei. In diesem Sinne habe sich auch Papst Franziskus geäußert: »Beendet das Plündern des Planeten, schafft Gerechtigkeit, ändert euer Leben.«

Um dies deutlich zu machen, ruft die Initiative »Christsein und Handeln« zu einer Demonstration vor der Entscheidung über die Rücknahme des Stadtratsbeschlusses zur ICO-Erweiterung am Donnerstag, 6. April, um 18.30 Uhr am Eingang zur Frankenhalle auf.

