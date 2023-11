Handwerkskunst: Lothar Schäfer aus Eisenbach schafft Objekte aus Zink und anderem Metall

»Freizeitbeschäftigung eines Spenglers«

Obernburg 02.11.2023 - 11:49 Uhr 1 Min.

Künstler und Werk: Lothar Schäfer mit einer Vase auf Kupfer. Herzensangelegenheit: Wandschmuck aus Metall.

»Ich habe meine Ideen sofort umgesetzt«, sagt er. Er ließ sich von dem inspirieren, was vor seinem geistigen Auge entstand oder was ihm auf Reisen gefiel. So baute er etwa ein Ölkännchen, das an Aladins Wunderlampe erinnert. Aus einem Badeofen aus Kupfer entstand ein Eimer.

Auf dem Gartengrundstück an der Terrasse sehen Gäste eine Skulptur der Bremer Stadtmusikanten, geschaffen aus Zink. Das Metall ist von Hand getrieben. Es wurde kalt bearbeitet und nicht erhitzt. Überall im Haus sind seine Werke zu bewundern. Alles ist in Handarbeit gefertigt: »Die Freizeitbeschäftigung eines Spenglers«, stellt er mit einem verschmitzten Lächeln fest.

Werkstatt im Keller eingerichtet

Im Keller des Hauses richtete sich Schäfer eine Werkstatt ein. Heute kann er aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen kaum mehr künstlerisch arbeiten. Er erfreut sich an dem, was er gestaltet hat, und meint: »Es kann sich sehen lassen.« Viele der Kunstwerke hat er verschenkt - an Menschen, die diese Metallkunst zu schätzen wissen.

Seine ersten künstlerischen Gehversuche machte er mit einer Blumenkreation. Das Rosenarrangement aus Kupfer hat er aufbewahrt. Schäfer sagt: »Wenn ein gewisser Leitfaden vorhanden ist, kann man weitermachen.« Er hat weitergemacht und viele schöne Werke geschaffen. In der Fachzeitschrift »Baumetall« ist sogar ein Artikel über den kreativen Handwerker veröffentlicht worden. Darauf ist er stolz: »Ich habe viel Zeit und Muße aufgewendet, aber es war ein Hobby«, bemerkt er bescheiden.

Schäfer will seine künstlerische Arbeit nicht an die große Glocke hängen: Er hat sie noch in keiner Ausstellung öffentlich präsentiert und hegt auch nicht die Absicht, etwas zu verkaufen. Daneben sammelt er viele Dinge von historischem Wert: Fotos, Schriftstücke und das, was vor 100 Jahren oder noch früher im Haushalt verwendet wurde. Er hegt den Gedanken, dies an Museen oder Geschichtsvereine weiterzugeben.

Zur Person: Lothar Schäfer Lothar Schäfer wurde am 18. August 1937 in Laudenbach am Main geboren. Er stammt aus einer Handwerkerfamilie: Sein Vater war Schreiner, sein Großvater Schmied. Seine Ausbildung als Spengler und Installateur kam ihm auch im eigenen Wohnraum zugute. So hat er die Sanitärräume selbst saniert. Nebenbei fand er so Gefallen an der künstlerischen Gestaltung von Werkstoffen wie Zink und Kupfer.