Miltenberger Friseurmeisterin Margot Rufflar (81) hört nach 67 Jahren auf

"Ich habe in meinem Beruf die Erfüllung gefunden"

Miltenberg 28.06.2023 - 16:58 Uhr 2 Min.

Margot Rufflar hinter ihrer Theke: "67 Jahre sind einfach eine lange Zeit und ich habe viel erlebt", sagt sie. Hier, im "Salon der Dame" am Schnatterloch, fing alles an.

In ihrer letzten Arbeitswoche ist ihr Terminkalender noch einmal gut gefüllt: Alle möchten noch ein letztes Mal den Kopf von Rufflar verschönert bekommen. Sie selbst hat zwar den Abschied schon länger geplant, doch bewusst ist er ihr noch nicht: Dieser "Schnitt" wird wohl ihr größter sein. Mit Wehmut, aber auch Dankbarkeit blickt sie ihrem Aufhören entgegen. "67 Jahre sind einfach eine lange Zeit und ich habe viel erlebt. Ich habe in meinem Beruf die Erfüllung gefunden und immer mein Bestes gegeben", sagt sie.

Noch heute frisiert sie Kundinnen der ersten Stunde. Rufflar stammt aus Bad Reichenhall, mit 13 kam sie nach Miltenberg. Mit 14, im Jahr 1956, hat sie ihre Lehre bei ihrem Onkel Fritz Dosch, einem Friseur am Schnatterloch, begonnen. Sie kann sich noch genau an diesen Salon erinnern. Er hatte damals drei Plätze und war für die Zeit sehr modern eingerichtet.

Schnell war klar, dass sie ihren Meister machen wollte. Den absolvierte sie in Würzburg von 1962 bis 1963. Am 1. Januar 1964, da war sie 22, übernahm sie den "Salon der Dame" von ihrem Onkel. Schnell erweiterte sich der Kundenkreis. Der Salon am Schnatterloch wurde zu klein, eine Modernisierung und Erweiterung war dort nicht mehr möglich.

So zog sie 1969 in die Hauptstraße 112 mit 14 Bedienplätzen um. "Was haben wir tolle Frisuren gezaubert. Damals war es total schick, Perücken oder Haarteile zu tragen. Das war stellenweise ganz schön aufwendig", erinnert sie sich.

In der langen Zeit erlebte sie natürlich viel. Sie war bei vielen Veranstaltungen dabei. Sie schwärmt von der 750-Jahr-Feier der Stadt Miltenberg im Jahr 1987, wo sie einen Stand hatte. 2003 gab es das große Musical "Grease", bei dem sie mit ihrem Team vor Ort und für Frisuren und Make-Up zuständig war.

Ihre Kundschaft hielt ihr jahrzehntelang die Treue. Sie frisiert zum Beispiel bis heute Schaustellerinnen und Schausteller von der Mess' oder bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Adel. Als schlimmste Zeit ihrer Laufbahn nennt sie Corona: Damals habe sie große Existenzängste ausgestanden - und das Arbeiten mit Maske sei mehr als schrecklich für sie gewesen.

Ihr Beruf, ihr Team und ihre Kunden waren ein Halt für die Friseurmeisterin. Sie hat mehrere harte Schicksalsschläge aushalten müssen. Ihr letzter großer Anker, ihr geliebter Mann Rigobert Rufflar, der jahrzehntelang den Tabakladen in der Innenstadt führte, verstarb im Januar 2022. Zurückblickend habe sie aus ihrem Leben und aus allem immer versucht, das Beste zu machen, sagt sie.

Die Kunden und ihr Team kennen sie als charmante, freundliche Friseurin, die stets ein offenes Ohr für alle hatte. Rufflar wurde und wird in Miltenberg wertgeschätzt. Die Friseurin wird fehlen.

anke

Hintergrund: Helene Geiger übernimmt "Salon Margot" Margot Rufflar geht mit 81 Jahren in den Ruhestand, aber in ihrem "Salon Margot" geht es weiter: Nach 67 Jahren im Beruf übergibt Rufflar den Friseursalon in die Hände der jungen Friseurmeisterin Helene Geiger. Geiger führt bereits einen Salon in der Luitpoldstraße. Rufflars Team, Irene Knörzer und Bettina Montag, werden zur Freude der Stammkunden übernommen.