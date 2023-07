Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

"Ich bin mit dem 'Dschungelbuch' aufgewachsen, nicht mit dem 'Dschungelcamp'"

Roman Szeliga gibt in Elsenfeld Tipps für ein Leben mit Humor

Elsenfeld 28.07.2023 - 11:14 Uhr 1 Min.

Dass Humor auch im medizinischen Sinne hilft, stellt Roman Szeliga mit seinem Engagement als Klinikclown unter Beweis.

Mit einer witzigen Sentenz hatte der 1962 in Wien geborene Szeliga die Lacher schnell auf seiner Seite: "Im Gegensatz zum Hirn meldet sich der Magen, wenn er leer ist." Dabei hätte er selbst durchaus Grund zum Jammern gehabt: Bei seiner Reise von Wien an den Untermain wurde erst ein Flug gestrichen, dann ging sein Koffer im Flughafen verloren - und schließlich brauchte er von Frankfurt bis Elsenfeld wegen eines Staus volle vier Stunden - nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um mit Elan und guter Laune aufzutreten.

Dem Facharzt für Innere Medizin glaubte man gern, dass humorvolle Menschen unter anderem leistungsfähiger, kontaktfreudiger und gesünder sind als Miesepeter. Szeliga riet, Dinge, die man nicht ändern könne, mit Humor zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass man sich zurücklehnen und nicht engagieren soll: Er selbst beweist als Klinikclown das Gegenteil. In Österreich machen 140 und in Deutschland sogar 1800 solcher ehrenamtlicher Begleiter das Leben und Sterben in Krankenhäusern und Hospizen ein bisschen menschlicher.

In der Wissenschaft ist die Bedeutung von Humor offenbar noch nicht angekommen: Eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO von 2018 listet fast 100.000 wissenschaftliche Arbeiten zu Depressionen und 25.000 zu Angst auf - aber nur knapp 8000 zu Freude und sogar weniger als 900 über Mut. Der "Humorbotschafter" behauptete nicht, Allheilmittel zu haben, gab aber gute Tipps für ein besseres Leben mit Optimismus: "Sagen Sie Ihrem Gesicht, wenn Sie sich freuen!", "Haben Sie den Mut für Lob und Komplimente!" - und ganz wichtig: "Lachen Sie so viel Sie können über sich selbst. Dann müssen es nicht die anderen tun."

"Ich bin mit dem 'Dschungelbuch' aufgewachsen, nicht mit dem 'Dschungelcamp'!", erklärte Szeliga. Er weiß genau: "Humor ist gratis, aber nie umsonst!" Das führte er anschaulich mit einem Lachanfall des Schweizer Finanzministers in Bern vor, als der über das trockene Thema "fertiggewürzte Fleischimporte" sprechen sollte. Bei einer Frau im Publikum wirkte das sofort: Sie lachte so laut und ansteckend, dass der Referent erwog, sie künftig mit auf seine Vortragstouren zu nehmen. Sein neues Buch zum Thema des Vortrages mit dem Titel "Hirn mit Herz hat Hand und Fuß: Wie Humor und gute Gefühle Ihr Leben verändern" stieß in Elsenfeld jedenfalls auf Interesse.

