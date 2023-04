»Ich bin dankbar für alles«

Gustav Pechtold: »Vater der Nichtsesshaften« in Miltenberg wird 90 Jahre alt - Für soziales Engagement mehrfach ausgezeichnet

Miltenberg 24.04.2023 - 05:00 Uhr 4 Min.

Gustav Pechtold (rechts) erhält 2004 für seine ehrenamtlichen Verdienste um Wohnungslose die Bürgermedaille der Stadt Miltenberg aus den Händen von Bürgermeister Joachim Bieber (Mitte); links Erich Lorenz. Foto: Manfred Seemann Weihnachten in der Obdachlosenunterkunft in Miltenberg: Gustav Pechtold (2. von rechts) kümmert sich um die wohnungslosen Gäste. Für (von links) Friedrich, Frank und Martina hat er einen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum aufgestellt und einen Teller mit Süßigkeiten hergerichtet. In seinem Wohnzimmer mit Blick auf die evangelische Kirche von Miltenberg erzählt Gustav Pechtold über sein Leben und sein Engagement für Obdachlose in der Kreisstadt. In den Händen hält der die Skulptur, die er 2004 mit dem Ehrenpreis des Landkreises erhalten hat.

Die alten Dielen unter dem Teppichboden knarren laut, als Gustav Pechtold seinen Besuch in den Flur führt. Zwischen Fotos und Zeichnungen hängen da die Urkunden, auf die er so stolz ist: fünf Stück, sorgfältig gerahmt. »Für jedes Enkelkind eine«, scherzt Pechtold. Die Auszeichnungen dokumentieren das besondere Lebenswerk des Seniors: Seit 1978, seit er mit seiner Familie in das Haus an der evangelischen Kirche in Miltenberg gezogen ist, kümmert er sich um obdachlose Menschen. Den »Vater der Nichtsesshaften« hat ihn deswegen einmal jemand getauft. Heute, am 24. April, wird Gustav Pechtold 90 Jahre alt.

Er hat viel zu erzählen über ein bewegtes Leben, das 1933 in Osnabrück begann, kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Genau zu der Zeit, als der sechsjährige Gustav eingeschult wurde, überfiel Adolf Hitler Polen und löste den Zweiten Weltkrieg aus. Statt an lustige Lausbuben-Geschichten und Pauker-Streiche erinnert sich Pechtold an Luftangriffe und Bomben, daran, wie er beim Kartoffeln ausmachen einmal 58 Minuten lang am Boden lag, bis die Flieger der Alliierten verschwunden waren, an eine völlig zerstörte Schule. »Nach 1943 war da kein Stein mehr auf dem anderen«, erzählt er. »Wir mussten dann auf die katholische Schule gehen.«

Die Zeit nach dem Krieg, als Gustav Pechtold konfirmiert wurde und die Schule mit der Mittleren Reife abschloss, blieb entbehrungsreich. Die Lebensmittelkarten sind ihm im Gedächtnis geblieben, für die man 20 Gramm Brot bekam. Die beiden Rollen Toilettenpapier, die es vor Weihnachten als Sonderzuteilung gab und die er der Mutter als Geschenk unter den Tannenbaum legte. Und die Schokolade, die er einem Mädchen namens Renate mit 13 Jahren im Konfirmandenunterricht schenkte. Sie wurde seine Frau; seit 77 Jahren kennen die beiden sich, seit 65 Jahren sind sie verheiratet.

Aber das ist nicht so wichtig, findet Renate Pechtold. Es soll um ihren Mann gehen. Wann immer ihm ein Detail aus seinem Leben entfallen ist, kann sie es ergänzen. Die wichtigsten Dinge hat sie sorgfältig auf einem Zettel notiert. Dass sie 1963 nach Kleinheubach kamen, beispielsweise, weil Gustav Pechtold eine Stelle als Filialleiter im Büro-Großhandel Willgerodt gefunden hatte. Die Wohnungssuche für ihn und seine Frau gestaltete sich schwierig: »In Großheubach habe ich eine Absage bekommen, weil ich evangelisch war.« Auf der gegenüberliegenden Mainseite sah man das anders, und in Kleinheubach engagierte sich Gustav Pechtold dann auch in der evangelischen Kirche.

1978 warb ihn der evangelische Pfarrer von Miltenberg ab. Die Pechtolds zogen mit ihren drei Töchtern Sonja, Martina und Kerstin in das Haus der Gemeinde neben der Johanneskirche. »Die Wohnung haben wir zu einem guten Preis bekommen«, erinnert sich Gustav Pechtold. Im selben Jahr schickte ihn der Pfarrer an Weihnachten in die Hütte neben dem Zuckmantelturm, in der Wohnungslose Unterschlupf fanden. »Die Menschen dort haben nichts«, habe der Pfarrer gesagt. Und: »Gehen sie da mal hin.« Die Begegnung hat den Senior tief geprägt: »Dort saßen zwei Nichtsesshafte und machten sich Abendessen. Sie haben mich eingeladen.« In Pechtolds Stimme schwingt noch immer Rührung mit. »Von dem Wenigen, was sie hatten, wollten sie mir abgeben.«

Gustav Pechtold nahm die Gastfreundschaft damals nicht an. Stattdessen begann er, Spenden für die Obdachlosen zu sammeln, sich um die Unterkunft zu kümmern - und um die Menschen, die dort Station machten. »Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss das jetzt machen«, schildert er.

Anfangs ließ er sie zum Aufwärmen ins Haus, bot ihnen Essen und Getränke an. »Einen Kaffee und ein Käsebrot hatten wir immer«, sagt er. Aus dem Lebensmittellager im Pechtold'schen Keller durften sich die Wohnungslosen stets etwas aussuchen und mitnehmen: »Fischkonserven waren sehr beliebt und Dosensuppen.« Einmal entdeckten er und seine Frau in einer Winternacht einen Mann auf der Bank vor dem Haus. Weil er sich weigerte, hereinzukommen, wickelten sie ihn in einen Flokati-Teppich, um ihn vor dem Erfrieren zu bewahren. Mit Erfolg: Am nächsten Morgen fanden sie den leeren Teppich, der Berber darin war fort. »Er hatte also überlebt.«

Über die Jahre ließ Gustav Pechtold die Obdachlosenunterkunft wohnlich einrichten. »Anfangs war dort alles sehr primitiv«, erinnert er sich. »Aber nachher war es richtig gemütlich. Die Nichtsesshaften haben sich wohlgefühlt.« Der Bau am Zuckmantelturm, der nach einem Brand 1980 mit Hilfe der Obdachlosen selbst neu errichtet wurde, verfügte schließlich sogar über eine kleine Küche und einen Fernseher. Pechtold sorgte dafür, dass es auch sonst an nichts fehlte. Oft steckte er den Nichtsesshaften etwas von dem Geld zu, das er aus Spenden erhalten hatte, und verteilte Wein, den die Stadt mit dem damaligen Bürgermeister Joachim Bieber regelmäßig zur Verfügung stellte. Zu Weihnachten dekorierte er die Unterkunft mit einem Mini-Weihnachtsbaum und steckte den Gästen kleine Geschenke zu: etwas Tabak, eine Taschenlampe, mal eine Flasche Sekt.

Unzählige Geschichten darüber, wie Menschen auf der Straße landen, hat Gustav Pechtold in all den Jahren gehört. »Oft sind es Trennungen, Arbeitslosigkeit. Einer ist einfach weggegangen.« Der Miltenberger empfindet es als »Dienst an der Würde des Menschen«, den Durchziehenden in ihrer Situation zu helfen. Er ist dankbar, dass er dabei auch stets viel Hilfe von anderen erhalten hat, vor allem in Form von Spenden. »Ich wurde immer mit Wohlwollen begleitet«, sagt er.

Das spiegelt sich auch in den Ehrungen, die Pechtold für sein Engagement bekommen hat: das Kronenkreuz der Diakonie in Gold, das Caritas-Ehrenzeichen in Gold, die Bürgermedaille der Stadt Miltenberg, den Ehrenpreis des Landkreises und die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste. Doch nicht nur für die Nichtsesshaften hat sich der 90-Jährige eingesetzt: 20 Jahre lang war er in Miltenberg im Kirchenvorstand, sang im Kirchenchor und organisierte 25 Jahre lang die ökumenische Männerwanderung.

Sein Glauben sei die Grundlage für all das, meint Gustav Pechtold. »Er hat mir Freunde gebracht, die vieles mitgetragen haben.« Mit Blick auf seine Frau sagt er: »Und er hat uns zusammengebracht. Ich bin dankbar für alles.«

Sabine Balleier