»Hybrid Party« aus Italien lässt Linkin-Park-Fans im Beavers ausflippen

Coverband ganz nah dran an Chester Bennington und Co.

Erlenbach a.Main 16.05.2023 - 14:32 Uhr 1 Min.

Sänger Gabriele Bruno verblüfft die Konzertgänger im Erlenbacher Musikclub Beavers.

Für eingefleischte Linkin Park Fans gibt es nur das Original, nur selten lässt man sich auf Bandkopien ein. Tribute-Bands, die Chester Bennington (verstorben 2017) imitieren, ziehen sich also per se große Schuhe an. Als die Show losging und der Sänger auf die Bühne kam, raunte das Publikum und man hörte einige Gäste sagen: "Der sieht ja aus wie er." Tatsächlich: Gabriele Brunos physische Gestalt inklusive Outfit sind dem Original verblüffend ähnlich. Und als der Italiener anfing zu singen, bekam man Gänsehaut: Er war unglaublich nah an Bennington dran. Wenn man die Augen schloss, konnte man meinen, »er« ist es: die gleiche Stimmfarbe, der gleiche Schreigesang, wie zum Beispiel bei "Faint", "Given up" oder "Lyin' from you".

Woran aber lag es, dass Brunos Stimme bei Liedern wie "Crawling" oder "Burn it down" stellenweise fast ganz wegblieb oder den falschen Ton traf? Denn bei anderen Songs wiederum war er richtig stark, wie bei "Burn it down", der neueren Single "Lost" oder auch bei der Ballade "One more Light" - bei dem bei aller Improvisationsliebe nun wirklich kein Schlagzeug hineingehört. Etwas verstörend war auch, dass der Sänger mehrfach sein Handy zog und das Publikum oder sich selbst filmte.

Neben Chester Bennington war der Rapper Mike Shinoda Mitgünder und zweiter Frontmann von Linkin Park. Er wurde herausragend kopiert von Gitarrist und Sänger Andrea Cataneo. Musikalisch gab es nichts auszusetzen. Der Schlagzeuger, der Keyboarder und die Gitarristen hatten jeden Note von Linkin Park verinnerlicht.

Trotz der genannten kleinen Abstriche: Es war ein toller Abend. Die Fans flippten aus, hatten Spaß, tanzten wie wild vor der Bühne und bejubelten die Musiker, die an diesem Abend alle Hits aus Erfolgsalben wie "Meteora", "Hybrid Theory", "One more Light", "Road to Revolution" und viele mehr spielten.

Anja Keilbach