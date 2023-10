Feier mit Minister Strobl in Buchen: Halber Landkreis hat Glasfaseranschluss

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 10.10.2023 - 12:35 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Innenminister Thomas Strobl (Fünfter von rechts) war beeindruckt von dem Glasfaserausbau im Neckar-Odenwald-Kreis.

Infrastruktur: Im Neckar-Odenwald-Kreis sind rund 50 Prozent des Glasfaserkabels verlegt. Das war Anlass für den Landkreis, dies mit einem Festakt gemeinsam mit Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl in der Stadthalle Buchen zu feiern. Da der Neckar-Odenwald-Kreis in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, nannte man die Veranstaltung "50/50-Fest". Bei Ansprachen und einem Podiumsgespräch befasste man sich mit dem Thema Digitalisierung im Landkreis und in Deutschland. "Der Hunger nach immer mehr Bandbreite ist gewaltig, er wächst mit jedem neuen Angebot und wird es vor allem auch künftig weiterhin tun", wird Landrat Achim Brötel in einer Pressemitteilung des Landkreises zitiert. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird der Neckar-Odenwald-Kreis in Deutschland der erste Landkreis sein, der ohne öffentliche Zuschüsse mit Breitbandkabel ausgestattet ist. Projektträger ist das Unternehmen BBV Deutschland, das zur Firma "Infrafibre Germany" (IFG) gehört.

Eindrücklich führte Niek Jan van Damme, Aufsichtsratsvorsitzender der IFG, den Gästen die Größenordnung des Glasfaserausbaus im Neckar-Odenwald-Kreis vor Augen: "Der vollständig privatwirtschaftliche Ausbau eines gesamten Landkreises mit der zukunftsweisenden Glasfasertechnologie ist ein in Deutschland einzigartiges Infrastrukturprojekt. Innerhalb einer geplanten Bauzeit von rund vier Jahren wird unsere Tochtergesellschaft BBV Deutschland alle 27 Gemeinden des Landkreises ausgebaut haben. Damit erhält eine Region mit nahezu 146.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit der Nutzung einer hoch leistungsfähigen Netzinfrastruktur im Gigabit-Bereich." Dafür investiert das Unternehmen rund 135 Millionen Euro.

Wirtschaft: Das Unternehmen "Interzero" (ehemals Alba) investiert an seinem Standort im Verbandsindustriepark (VIP) bei Walldürn in die Erweiterung seiner bestehenden Anlagen. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, begann am Montag mit dem offiziellen Spatenstich der erste Bauabschnitt mit einem Investitionsvolumen von rund 300.000 Euro.

Bisher wurden in Walldürn rund 22.000 Tonnen Verpackungsmüll pro Jahr der Wiederverwertung zugeführt. Die neue Sortieranlage soll in einem geschlossenen Gebäude mit höheren Kaminen eingerichtet werden. Damit sollen Geruchsbelästigungen vermieden werden.

Kultur: Derzeit stellen im Krankenhaus Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken, in der Volksbank in Buchen und am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) Neunt- bis Zwölftklässler des Kunstgymnasiums der ungarischen Stadt Szombathely (Steinamanger) ihre Kunstwerke aus. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, handelt es sich dabei um Gemälde und Skulpturen. Szombathely liegt im Komitat Vas, mit dem der Neckar-Odenwald-Kreis eine langjährige Partnerschaft pflegt.

Die Verantwortlichen auf ungarischer und deutscher Seite hoffen, dass sich der Austausch beider Landkreise verstärkten werde, zum Beispiel durch eine Schulpartnerschaft der Abt-Bessel-Realschule Buchen mit der Reguly Antal Nationalitäten-Grundschule in Szombathely. Das BGB verfügt über einen besonderen Bezug zu Ungarn. Der Namensgeber des Gymnasiums wirkte nämlich jahrelang in Budapest.

Martin Bernhard