Die meis­ten ha­ben ih­ren Schirm am Sonn­tag­mit­tag nur mit­sch­lep­pen müs­sen, aber nicht ge­braucht. Wenn, dann nur kurz. Das sch­lech­te Wet­ter hielt die Men­schen nicht da­von ab, zum Man­tel­sonn­tag nach Mil­ten­berg zu kom­men. In der Stadt war die Höl­le los, es gab kaum Park­plät­ze mehr. Vie­le Hun­der­te, vi­el­leicht auch Tau­sen­de tum­mel­ten sich in der Fuß­g­än­ger­zo­ne.