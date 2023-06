Hunde reißen viel Rehwild bei Elsenfeld: Gemeinde will dagegen vorgehen

Gemeinderat

Elsenfeld 29.06.2023 - 15:09 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hund an der Leine: So kann der Jagdtrieb nicht mit dem Vierbeiner durchgehen. Das ist vor allem jetzt im Frühjahr wichtig, um junge Wildtiere in der Natur vor den Hunden zu schützen. Foto: Kreisjägervereinigung Wertheim

Jürgen Bräutigam pachtet seit 21 Jahren das Jagdrevier bei Elsenfeld. Dass in seinem Revier viele Tiere überfahren werden, ist für ihn nichts Neues. Auf die Spitze treibt das Problem jetzt aber aus seiner Sicht, dass sich viele Menschen in der Coronazeit Hunde angeschafft haben. Rennen diese dem Rehwild hinterher, prescht es kopflos über die Straße, da werden die Autos zur Gefahr. Kommt es nicht schnell genug davon, beißen Hunde zu.

Bräutigam zeigte im Gremium in seiner Sitzung am Montag, 26. Juni, einige üble Bilder mit solchen Bissspuren. Auf einem ist ein hochträchtiges Weibchen zu sehen, das einem Hund schlicht mehr davon laufen konnte.

Der Jäger hatte schon viele Hilfsmittel ausprobiert, um Tiere von der Überquerung der Straße abzuhalten. Von blauen Reflektoren, die das Rehwild abschrecken sollen, bis zu Geruchspräparaten, die den Gestank der Menschen massiv verströmen und so die Tiere scheu machen sollen. Doch das half zuletzt immer weniger.

Bräutigam sieht dafür verschiedene Gründe: Vom Waldkindergarten bis zur Mountainbike-Strecke entsteht im Wald immer mehr Druck auf die "Viecher". Zudem trocknet der Klimawandel Wald und auch Wiesen aus, die Tiere müssen also auf die weitere Suche nach feuchtem Fressen gehen. Er vermutet, dass der Instinkt die Tiere auf die Spur eines uralten Wildwechsels in Richtung Main führt. "Es wird immer mehr zersiedelt, was die Fläche total begrenzt", sagte er dem Gremium. "Wir müssen uns deutlich machen: Wir dringen in die Lebensräume der Tiere ein und das ist nicht unser Recht."

Seine Problemdiagnose sieht der 57-jährige Jäger von Zahlen und Fakten der vergangenen 20 Jahre untermauert: Die Unfälle auf der Umgehungsstraße häuften sich nämlich zu Gassizeiten. Und zwischen Umgehung und Ortsrand findet er besonders häufig Tiere, die erkennbar von Hunden erlegt worden waren.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) hatte den Jäger ausdrücklich in eine öffentliche Sondersitzung geladen. "Wir wollen das Thema ins Bewusstsein der Bürgerschaft bringen." Das Gremium und der Jäger diskutierten einige Vorschläge, wie sie mit der Entwicklung umgehen können. Über drei Ideen ist sich der Gemeinderat einig, dass er sie weiterverfolgen will: die Einführung einer Leinenpflicht für Hundehalter, das Anlegen eines Fressplatzes für Wildtiere und Öffentlichkeitsarbeit. Aber ob das reicht? Doch von vorne:

Jürgen Bräutigam sagte auf Nachfragen der Räte zur Leinenpflicht: "Ja, das würde auf jeden Fall helfen." Er kenne die Gassi-Routen, die die Wildtiere wohl besonders aufschrecken. Für Rudi Thorwart (UBV) würde eine Leinenpflicht auf einem kleineren Gebiet allerdings angesichts der weiten Fläche wenig bringen. Zumal aus dem Publikum die Frage kam, wer das dann kontrolliere. Die Verwaltung will also zunächst rechtliche Fragen zur Leinenpflicht klären.

Der Jäger selbst brachte die Suche nach Flächen im Wald ins Spiel, auf denen die Tiere sich zurückziehen können und etwas zu fressen finden. Dafür müssten Areale aus der Waldwirtschaft herausgenommen werden. Zum Beispiel könne die Gemeinde im Fuchsgrund abseits von üblichen Waldwegen einen sogenannten Wildacker anlegen, also eine Art Lichtung mit Wiese und Hecken, die verschiedenen Tieren Deckung böten. "Damit sie wieder im Wald etwas zu vespern finden", sagte Bräutigam. Das Rathaus will sich auf die Suche nach geeigneten Plätzen dafür machen.

Drittens ist aus Sicht von Bürgermeister Hohmann der Appell an die Bürger wichtig. Bräutigam betonte, dass besonders die Stunden rund um Sonnenauf- und Untergang für Gassigehen aber auch Joggen kritisch seien, weil dann das Wild auf der Suche nach Fressen aufgeschreckt und unabsichtlich getrieben werden könne. Auch Mountainbikefahrer oder Autos auf nicht ausgewiesenen Strecken quer durch den Wald sind ihm ein Dorn im Auge.

Letztlich gehen deshalb einige seiner Vorschläge noch weiter: Der Jäger würde sich zum Beispiel wünschen, wenn die Gemeinde die Freizeitaktivitäten besser lenken würde. Er kann sich beispielsweise eine Hecke rund um den Waldkindergarten vorstellen. Auch Thomas Leberts (CSU) Wunsch nach einer Hundewiese in Elsenfeld würde er unterstützen. "Da können sich die Hunde austoben", sagte Bräutigam. Wenn es nach ihm ginge, sollte unsere Gesellschaft einmal über einen verpflichtenden Hundeführerschein nachdenken. Das kann die Gemeinde aber freilich nicht einführen.

Kevin Zahn

Stichwort: Wilderei Jagdwilderei ist eine Straftat. Sie umfasst laut Strafgesetzbuch, dass eine Person fremdes Jagdrecht verletzt, also dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder für sich oder andere mitnimmt. Laut Elsenfelds Jäger Jürgen Bräutigam unterschätzen viele Menschen die Bedeutung. So habe er zum Beispiel schon Hundehalter angesprochen, die ihre Tiere Enten nachlaufen ließen. Wer meine, der Hund spiele nur mit den Tieren, irrt sich dem Jäger zufolge: Das Verhalten des Hundes ließe sich als Nachstellen auslegen. Theoretisch gehe das Jagdrecht sogar so weit, dass Bräutigam einen Hund erlegen dürfe, der zum Beispiel Rehwild gerissen habe. Er muss das dem Hund und dem Halter dafür aber nachweisen können, muss also zum Beispiel bei der Tat dabei gewesen sein. (kev)