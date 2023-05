Humoriger Löscheinsatz am historischen Rathaus

Besucher genießen Angebot an Ständen, Musik und Aktionen beim Frühlingsmarkt in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 15.05.2023 - 17:58 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach dem Einsatz waren die Feuerwehrleute blitzschnell zusammen, um ein "würdiges Bild für die Zeitung" entstehen zu lassen.

Aus diesem Anlass gab es dort eine Ausstellung über die gemeinsame Geschichte und einen Großeinsatz der »Unfreiwilligen Feuerwehr zur Rettung des Gebäudes«, zu der sich die Feuerwehr Verstärkung bei den Karnevalisten geholt hatte. Da wurde gezeigt, dass man amüsant und zum Vergnügen der Besucher einen solchen Einsatz auch humoristisch bewältigen kann.

»Sollte kein freiwilliges Verlassen der im Alten Rathaus vermuteten Beamten und Markträte erfolgen, so wird eine Erstürmung unumgänglich sein«, kündigte Kommandant Brandmeier einen Löscheinsatz an. Sein Stellvertreter Löschnitgut wies die Beamten darauf hin, dass der Brand nicht durch Drücken der Löschen-Taste am PC verhindert werden könne. Ober-Brandstifter Christiano erklärte auf Nachfrage, wenn das neue Feuerwehrauto da ist, könne man das alte ja immer noch bei falschem Alarm einsetzen. Beim Anrücken der Hausener Feuerwehr informierte Brigardeführer Pitschedapper, welche Löschmittel zum Einsatz kämen: Wasser, Schaum und CO2 - auch als Schlappeseppel bekannt.

Als Forscher auf Spurensuche zu geschichtsträchtigen Stellen im Ort waren Kleinwallstädter Schüler unterwegs. Ihre Ergebnisse zu Baudenkmälern wie Altes Schloss, Templerhaus, Bildstöcke, Weinbergterrassen und Ortsmauer präsentierten sie an ihrem Stand. Darüber haben sie sogar eine Broschüre erstellt. Wer Interesse hatte, konnte einen Linolabdruck des Alten Rathauses selbst anfertigen.

Es gab Essen, wie früher in einem Lehmofen zubereitet, und eine Bäckerei in der Marktschule, in der Kinder Lebkuchenherzen anlässlich des Muttertags selbst backen konnten. Hier wurden außerdem Kurzfilme über die Natur und Aktivitäten im Ort und in der Umgebung gezeigt. Natürlich war auch der »Eine-Welt-Laden« mit seinen fair gehandelten Produkten vertreten.

Seine besten Fotos zeigte der Fotoclub in der Zehntscheune, wo sich Sportler im Torwandschießen oder an der Tischtennisplatte messen konnten. Hobbykünstler und Kunsthandwerker verkauften ihre meist selbst gefertigten Produkte. Das musikalische Angebot war vielfältig, von den Wällschter Herolden, den »Hutzelgründer Grawallschochdeln« bis hin zum Rockduo »Zwei Ster Rockholz« oder den Gardetänzen des Tanzsportclubs.

Christel Ney