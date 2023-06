"Hotel California" ins Beavers gebracht

Little River Eagles zu Gast in Erlenbach

Erlenbach a.Main 19.06.2023

Sorgen im Beavers für Stimmung: Die Little River Eagles.

Der Club war ausverkauft - angesichts der enormen Veranstaltungsfülle im Landkreis am vergangenen Wochenende für das Beavers-Team eine sehr schöne Sache. Die Little River Eagles haben sich, wie der Name bereits vermuten lässt, dem Material der Eagles und der Little River Band verschrieben. In der Gruppe musizieren die Gitarristen Andre Amberg, Uwe Kartmann und Andi Knoll, Bassist Erhard Koch, Keyboarder Marcus Kröll und Drummer Armin Metzler. Zu den Gesangspassagen tragen alle Bandmitglieder bei, womit sie beispielsweise einem der Markenzeichen der Eagles, die mehrstimmigen Gesänge, Rechnung tragen. Die Band listet als Mitglied unter dem Banner »Front of House« auch ihren Techniker Charly Bacher auf - eine schöne öffentliche Anerkennung für diese Arbeit, die bekanntlich oft von Personen erledigt wird, die eher als »die Leute im Hintergrund« zählen.

(Fast) alles easy

Mit dem vollen Saal als Kulisse und von Beginn an ausgelassener Stimmung stiegen die Little River Eagles mit dem Stück »Take it easy« ein, welches relativ nahtlos in »Help is on its way« überging, bevor es dann eine sympathische Begrüßung gab. Das Eröffnungs-Doppel war ein mehr als gelungener Start, das große Engagement der Musiker zündete sofort, entfachte Begeisterung bei den Fans. Einfach tolle Songs, die dank der würdevollen Umsetzung sofort das beachtlich hohe Qualitätsniveau der Gruppe untermauerte. Dies sollte sich fortsetzen: Im zweiteiligen Set wurden viele verschiedene Nuancen der Vorbilder beleuchtet und es wurde deutlich, mit wie viel Bedacht und Feingefühl die Vorlagen umgesetzt wurden.

»New Kid in Town« wartete mit wunderschönen Melodielinien auf, insgesamt eher ruhig angelegt, wurde der Song dennoch von einem voluminösen, glasklaren Rhythmusfundament getragen. Hier und bei weiteren Nummern sorgten die harmonisch perfekt umgesetzten Gesangspassagen für große Emotionen, gleiches gilt für die instrumentale Seite - gerade der Ausdruck im Spiel war einzigartig. Nicht immer, aber oft mit drei Gitarren - stellenweise waren zwei E-Gitarren sowie eine (elektrisch verstärkte) akustische auf der Bühne zu sehen - sorgte die Band dafür, dass auch kleinste Details der Arrangements zur Geltung kamen.

»Easy« war das Wort, das in den gespielten Titeln mitunter am häufigsten vorkam, neben erwähntem »Take it easy« zum Einstieg gab es noch »Peaceful easy« und »Take it easy on me« zu hören. Erstgenanntes war erneut ganz großes akustisches Kino, Letztgenanntes überzeugte mit seinem atmosphärischen Piano-Intro und war klasse arrangiert - schnell zeigte dann auch die Band ihre rockige Seite, die ihr ebenfalls gut steht. »Get over it« legte noch eine Schippe nach, ging beinahe schon in Richtung Hard Rock - auch diese Spielweise liegt der Band bestens. »Lyin Eyes« direkt im Anschluss war ein sehr gut gesetzter Kontrast, handelte es sich dabei doch um eine Komposition, die sanfter daherkam. Selbstverständlich durfte der Eagles Über-Hit »Hotel California« in solch einem Programm nicht fehlen. Nach Ende des offiziellen Teils und somit nach Abschluss von Set Nummer Zwei gab es noch eine Zugabe.

Marco Burgemeister