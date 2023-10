Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Hopfen und Malz«: Voller Bürgersaal bei Romanpremiere

Lesung: Großheubacher Autor Roman Kempf präsentiert Abels neunten Kriminalfall

Miltenberg 29.10.2023 - 13:06 Uhr < 1 Min.

Autor Roman Kempf aus Großheubach stellte am Samstagabend vor vollem Saal im Alten Rathaus Miltenberg sein neues Buch "Hopfen und Malz - Abels neunter Criminalfall" vor, welches gleichzeitig an diesem Abend erstmals erworben werden konnte.

Es war Premiere für das neue Buch, das dort erstmals käuflich erworben werden konnte. Natürlich ließen es sich viele Fans nicht nehmen, sich ihr Exemplar vom Autor signieren zu lassen. Die Lesung fand im Rahmen des Kulturwochenherbst des Landkreises Miltenberg statt. Landrat Jens Marco Scherf eröffnete die Veranstaltung und zeigte sich erfreut über die Präsentation vom Kempfs neuer Veröffentlichung in Miltenberg. Eric Erfurth (Logo Verlag Eric Erfurth, Obernburg), Verleger von Roman Kempfs Romanen, gab einige Einblicke in Themen wie Lektorat und Covergestaltung der Bücher - wie an Wörtern gefeilt werden müsse, über den Nachdruck von Auflagen, bis hin zum historischen Kontext der Bücher.

Geschichte spielt in Miltenberg

Kempf ließ die Anwesenden bei der anschließenden Lesung sofort in die Geschichte eintauchen. Da die neueste Erzählung rund um den früheren Pater und Familienvater Abel in Miltenberg spielt, konnte kaum ein besserer Ort für dieses Event gewählt werden. Ortskundige Zuhörer konnten sich bildlich Begebenheiten und Orte der Handlung vorstellen.

Für den passenden akustischen Rahmen sorgte die Gruppe Saitensprung der Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg. Der Autor selbst zog positives Fazit der Veranstaltung: »Es war eine gelungene Premiere, ich bin sehr zufrieden und habe auch viele zufriedene Rückmeldungen von den Zuhörern bekommen. Auch die Verbindung mit Musik kam gut an, Saitensprung hatten gleich mehrere Zugaben gespielt.«

mab