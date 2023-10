Hommage an die Stumm-Orgel in der Abteikirche

Johannes Geffert setzt musikalischen Akzent der Fachtagung in Amorbach

Amorbach 09.10.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Sie ist der Star der Tagung und des Konzerts: Die Stumm-Orgel von 1782 in der Amorbacher Abteikirche. Der Organist Johannes Geffert bringt die großen Möglichkeiten der Stumm-Orgel perfekt zur Geltung.

Bevor Geffert die ersten Klänge in die riesige Abteikirche zauberte, begrüßte der 8. Fürst zu Leiningen, Andreas, die Besucher und war sichtlich erfreut über die aktuelle Tagung zum »Nestor der Stumm-Forschung«, den 1930 geborenen Münchner Musikwissenschaftler Jürgen Eppelsheim. Damit kam auch schon der »Star« der Tagung und natürlich des Konzerts ins Spiel, die große Stumm-Orgel von 1782, die Jahrzehnte lang Musikfreunde aus Nah und Fern in die Abteikirche lockte und das sicher wieder tun wird, wenn der coronabedingte Stopp der Konzerte 2024 beendet ist.

Spannender Dialog

70 Minuten später war klar: Genau das haben die fünf Stücke des Abends in Gefferts kongenialer Interpretation in Perfektion geschafft. Louis Marchand hat um 1700 mit seinem »Grand Dialogue« ein Werk komponiert, das nach kraftvollem Beginn mit anfangs fast erratischen »Tonblöcken« bruchlos den Übergang zu spielerischen, eleganten Passagen findet und in den gut zehn Minuten Dauer einen spannenden Dialog gestaltet zwischen zwei Stimmen, die unvereinbar schienen und sich dann doch zu einem harmonischen Gegen- und Miteinander rundeten. Leichtigkeit und Eleganz verströmten auch die rund zehn Variationen über den »Priestermarsch« aus der »Zauberflöte« des Christian Gottlob Neefe vom Ende des 18. Jahrhunderts. Er war 1782 Lehrer des jungen Beethoven und gilt als dessen Förderer, den »Mozartton« traf er über weite Strecken der Variationen verblüffend gut.

Auch der beeindruckende Schluss des Konzerts dürfte mit Sigismund von Neukomm für eher amateurhafte Musikfreunde wie den Autor dieses Textes eine Entdeckung gewesen sein, die mit der großen dramatischen Fantasie »Konzert am See« viel Eindruck machte. Es war tatsächlich eine Art Programmmusik aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die eine Idylle an einem See genau so schlüssig in Töne fasste wie das »Donnerwetter« mit Blitzen und die darauf folgende klare, reine Luft - ein schöner Beweis, dass ein Instrument wie das in Amorbach locker ein ganzes Orchester mit all seinen Stimmen ersetzen kann, wenn es ein Könner wie Geffert spielt.

Zweimal waren an diesem Abend die Komponisten »gute alte Bekannte« und setzten mit ihren Werken auch zwei weitere Glanzpunkte im Konzert: Bachs Passacaglia in c-moll, um 1710 in Arnstadt entstanden, nahm mit den rund 20 Variationen das Ostinatothema des Pedals am Beginn immer wieder auf und der Organist brillierte mit all den Färbungen, Stimmungen und Tempowechseln, bei denen sich die Orgel wieder einmal glänzend bewährte.

Frühlingsgefühle im Oktober

Bei Franz Liszts Legende »Die Vogelpredigt des heiligen Franziskus« wurden im Oktober Frühlingsgefühle wach, als die Riesenorgel zarte, transparente Vogelstimmen bis in die letzten Winkel des großen Kirchenschiffs sandte. Geffert hatte das Stück für die Orgel bearbeitet, wirkungsvoll, aber nie zu effekthascherisch, hatte die schönen Melodiebögen eindrucksvoll herausgearbeitet und bracht wieder die zahllosen Facetten des Instrument perfekt zum Klingen. Nicht ganz perfekt war hier das ansonsten informative Programmheft. Liszt-Fans dürfte gleich aufgefallen sein, dass der Komponist nicht 1846, sondern 1886 gestorben ist. Bei seinem Tod mit 35 statt mit - korrekt - 75 Jahren hätte man auf viele seiner großen Werke verzichten müssen.

Die Tagung am Freitag und Samstag wurde von der Gesellschaft der Orgelfreunde, der Gesellschaft für bayerische Musikgeschichte und des Stumm-Orgelvereins Rhaunen-Sulzbach veranstaltet zusammen mit der Forschungsstelle Digital Organology am Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig. Für den Fürsten war es »ein Glücksfall für Amorbach«, so viele renommierte Fachleute im Barockstädtchen begrüßen zu können, die immer wieder die Bedeutung der Orgel gewürdigt haben. Das Konzert war sicher ein Höhepunkt der offenbar sehr ertragreichen Tagung mit sechs wissenschaftlichen Vorträgen, einer Führung von Birgit Wagner durch die Kirche und einer Orgelführung zum Abschluss am Samstagmittag - eine echte »Win-win-Situation« eben, für Amorbach und für die Tagung.

Zur Person: Johannes Geffert Der Organist und Kirchenmusiker Johannes Geffert wurde 1951 in Bonn geboren. Nach der Ausbildung in Köln und London wirkte er als Kantor zunächst an der Annakirche Aachen, danach an der Bonner Kreuzkirche als Kirchenmusikdirektor. Er lehrte an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf und war ab 1997 Professor für Künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Hochschule für Musik Köln. Heute ist er weltweit als Musikpädagoge auf Meisterkursen gefragt und als Interpret neuer und neuester Orgelwerke.

Hintergrund: Stumm-Orgel 1774 beauftragte der Konvent des Klosters Amorbach die Orgelwerkstatt Stumm in Rhaunen-Sulzbach im Hunsrück mit dem Bau einer Orgel, die 1782 fertiggestellt und mit 45 Stimmen auf drei Manualen und Pedal die größte jemals gebaute Stumm-Orgel und zugleich eine der größten Barockorgeln Europa war. In zwei Jahrhunderten baute man in der Hunsrücker Orgeldynastie weltweit verbreitete Instrumente, von denen heute noch rund 350 erhalten sind. 1868 wurde die Orgel in Amorbach durch G. F. Steinmeyer und Co. umgestaltet, bis 1982 durch die Firmen Steinmeyer und Klais umfassend restauriert und dem Originalzustand angenähert. Heute hat das Instrument mit dem ganz in Weiß und Gold gehaltenen Prospekt mit bildhauerischem Schmuck der Brüder Schäfer aus Karlstadt am Main 65 Register. 25 Register stammen ganz oder teilweise noch von 1782, zu den 5116 Pfeifen kamen 30 Schalenglocken eines Diskant-Glockenspiels hinzu.