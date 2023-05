Holocaust-Gedenkkoffer in Eschau enthüllt

Kunstwerk erinnert an Deportation von vier jüdischen Bürgern

Eschau 02.05.2023 - 13:27 Uhr 2 Min.

Mit einer Feierstunde am Donnerstag in der Elsavahalle hat Eschau an die Deportation jüdischer Bürger erinnert. Bürgermeister Gerhard Rüth und Künstlerin Karin Günther enthüllten den Eschauer Gedenkkoffer mit einer Gedenktafel vor der Elsavahalle. Die Schüler der achten Klasse der Valentin-Pfeifer-Mittelschule verlasen die Namen der ermordeten Menschen.

Über Würz­burg in den Tod

In seiner Ansprache erinnerte Bürgermeister Gerhard Rüth, dass die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden auch die Region nicht verschonten und die Stadt Würzburg eine traurige Bedeutung hatte. Von dort wurde ein großer Teil der aus Unterfranken deportierten Jüdinnen und Juden abtransportiert. Vom ehemaligen Güterbahnhof in der Aumühle und vom Hauptbahnhof aus mussten die Menschen zwischen 1941 und 1944 ihre Heimat verlassen. Auch aus Eschau wurden vier ehemalige Bürger deportiert.

Rüth sagte, dass am Würzburger Hauptbahnhof 2020 die Gedenkstätte "Denkort Deportationen 1941-1944" eröffnet wurde. Auch Eschau wurde damals um Unterstützung für dieses Projekt gebeten. Eschau gehörte zu den 109 unterfränkischen Kommunen, in denen es 1932/33 eine jüdische Gemeinde mit Synagoge oder Betstube gab. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales sprach sich im Oktober 2020 einstimmig für eine Projektbeteiligung aus. Derzeit wird mit Unterstützung des Archäologischen Spessartprojektes und des Kunst- und Geschichtsvereins Aschaffenburg auch ein Buch über die jüdische Geschichte in Eschau erstellt und veröffentlicht. Ziel ist es, die Bedeutung der jüdischen Geschichte für die Heimatgemeinde zu verdeutlichen.

Benita Stolz, Vorsitzende des Vereins Denkort Deportation, schilderte die Entwicklung vom ersten Weg der Erinnerung, bei dem 2011 in Erinnerung der Deportation vom Platz'schen Garten bis zum Aumühl-Ladehof 852 Tafeln mit den Namen aller am 25. April 1942 deportierten Juden getragen worden. Unterstützung erhielt der Verein vom Bezirk Unterfranken. Stolz sagte, dass jedes Gepäckstück stellvertretend für eine unterfränkische Gemeinde stehe, die ihre jüdischen Bewohner grausam vertrieben und in den Tod geschickt habe. Stolz betonte, dass sich der Holocaust nicht darstellen lasse, aber man sich ihm mit Symbolen annähere. "Der Denk-Ort macht sehr nachdenklich, was wir damit aber auch bewirken wollen."

Riccardo Altieri, Leiter des Johanna-Stahl-Zentrums Würzburg erinnerte an die Menschen, die deportiert und ermordet wurden. Altieri rückte in seinem Vortrag Lina Mosbacher in den Mittelpunkt und stellte die Datenbank "Jüdisches Unterfranken" vor, auf der man sich online über NS-Opfer informieren kann.

Einziges erlaubtes Gepäckstück

Laut Künstlerin Karin Günther aus Eschau, die den Gedenkkoffer geschaffen hatte, waren die Deportationen nur der vorläufige Endpunkt jahrelanger Unterdrückung und Schikane, mit denen die jüdischen Menschen ihrer Würde, ihrer Existenzgrundlagen und ihrer Bürgerrechte beraubt wurden. Spätestens als sie gezwungen wurden, ihre Wohnungen zu verlassen und dabei nur ein einziges Gepäckstück mitnehmen durften, musste ihnen bewusst geworden sein, dass dies der endgültige Abschied von der Heimat sein würde.

Mit ihrem Kunstwerk zeigt die Künstlerin neben Unsicherheit und Verzweiflung auch Gewalt und Erniedrigung, denen die Menschen während des Transportes und danach in den Konzentrationslagern ausgesetzt waren. Auch Hoffnungslosigkeit und Todesangst drückt das Kunstwerk aus. Der Koffer steht nicht plan auf dem Boden, sondern nur noch auf einer Kante, so dass er schräg nach oben ragt. Es soll zeigen, dass er durch den Aufprall aufgesprungen ist und Kleidungsstücke herausquollen. Eine aus dem Koffer herausragende Kinderhand winkt zum Todesabschied. Der eiserne Käfig um den Koffer erinnert an das Vernichtungslager, in denen die Menschen eingesperrt, misshandelt und gefoltert wurden und auf ihren Tod warten. Günthers persönlicher Wunsch zu ihrem Kunstwerk: "Es soll nicht aufhören zu schreien".

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Jessica Polataitchouk an der Violine und Eva-Maria Völker am Klavier. Unter anderem spielten sie Filmmusik aus "Schindlers Liste". Die Schüler der achten Klasse der Valentin-Pfeifer-Mittelschule verlasen die Namen der ermordeten Menschen.

Martin Roos