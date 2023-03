Hohe Kreisumlage bereitet Kleinheubacher Räten Bauchschmerzen

Marktrat verabschiedet Haushalt

Kleinheubach 22.03.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Helmut Schwaab wurde in Kleinheubach als CSU-Gemeinderat vereidigt. Im Kleinheubacher Haushalt 2023 sind 599.000 Euro für die Straßen veranschlagt. So sind Reparaturen im Siemensring zwischen Boschstraße und Friedhof geplant.

Die erforderliche Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Kredittilgung kann im Verwaltungshaushalt nicht erwirtschaftet werden. Grund dafür ist die gute Umlagekraft von 2021, die dieses Jahr eine erhöhte Kreisumlage von voraussichtlich 3,32 Millionen Euro nach sich zieht. Weiter ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,22 Millionen Euro vorgesehen. Bürgermeister Münig erklärte zu Beginn, dass der Haushaltsplan in den Fraktionen und mehreren Besprechungen beraten worden sei und wichtige Investitionen in die Kleinheubacher Strukturen enthalte. Eine öffentliche Vorberatung fand jüngst am 15. März statt.

Stimmen der Fraktionen

Jonas Danninger (FW) machte die steigende Pro-Kopf-Verschuldung inklusive der Kleinheubacher Anteile an den Krediten der Verwaltungsgemeinschaft und den Schulden des Schulverbandes von 694,42 Euro Ende 2022 auf 993 Euro Ende 2023 Sorgen. Er erkundigte sich, ob die Gemeinde nicht anders handeln könne, um weniger Schulden zu generieren. Darauf antworte der Rathauschef, dies sei möglich, indem die Kommune auf Vermögenserwerb verzichte und somit auch keinen Kredit brauche. »Es liegt in unserer Hand, was im Laufe des Jahres geschieht«, so Münig.

Thomas Bissert (SPD) sprach davon, dass Pflichtaufgaben anstünden, um die sich gekümmert werden müssen wie beispielsweise die Straßen. Die nächsten zwei, drei Jahre könne sich der Markt kein Wunschkonzert erlauben. Nur weil Planzahlen im Haushalt stünden, heiße das nicht, dass diese Summen ausgegeben werden müssten, ergänzte Sven Fertig.

Die erhöhte Kreisumlage bereitete Karin Passow (CSU) »wirklich Bauschmerzen«. »Wir müssen unsere Pflichtaufgaben wie die Wasserversorgung durchführen. Doch das fällt der Gemeinde nicht einfach, wenn die Kreisumlage so weit steigt«, stelle die Rätin fest.

Gerald Hornich (WIR) appellierte, dass genauer hingeschaut, Investitionen und Kreditaufnahmen genauer geprüft werden müssen. Die Finanzlage des Haushaltes erachtete er »mehr als angespannt«. »Ich glaube, dass es generell nicht in die richtige Richtung geht. Ich werde dem Haushaltsplan nicht zustimmen«, so Hornich. Gleichzeitig hinterfragte er noch mehrere Punkte des Haushaltsplanes kritisch.

Jennifer Lässig

Gemeinderat in Kürze Nachrücker: Hel­mut Schwa­ab wur­de als neu­er CSU-Ge­mein­de­rat durch Bürgermeister Thomas Münig ve­r­ei­digt. Der 56-jäh­ri­ge Fa­mi­li­en­va­ter rückt für Wilhelm Breitenbach ins Gre­mi­um nach. Schwaab ist Metzger von Beruf und Mitglied im örtlichen Fußball- und Wassersportverein. Als Gemeinderat übernimmt er Breitenbachs Ämter im Bau- und Umweltausschuss, im Jugend-, Sport- und Familienausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss. Lediglich das Amt des Fraktionssprechers wurde an Karin Passow (CSU) übertragen. Bereits in der vergangenen Wahlperiode war Schwab im November 2019 als Gemeinderat nachgerückt. Vor Schwaabs Vereidigung stellte das Gremium einstimmig die Niederlegung des Mandats durch Wilhelm Breitenbach fest. Breitenbach war über 17 Jahren in verschiedenen Funktionen, darunter auch als Dritter Bürgermeister und Fraktionssprecher, im Rat tätig gewesen. Baugasse: Sonja Zink, Anwohnerin der Baugasse, erkundigte sich im Rahmen der Bürgerfragen, warum Gemeinderat und Gemeinde plane, aus der Baugasse eine Einbahnstraße zu machen. Aus ihrer Sicht ergeben sich daraus eher Nachteile, die Parkplatzsituation werde nicht besser. Zudem sei ihrer Meinung nach die Straße zum Fahren da. Bürgermeister Münig erklärte, dass es eine Möglichkeit sei, die aktuell untersucht werde, um die Verkehrssituation vor Ort zu verbessern. Der Problembereich sei seit Jahrzehnten bekannt und unbestritten, daher habe sich die Gemeinde Hilfe von außen geholt, um die Situation zu verbessern. Das nächste Mal werde sich das Gremium vielleicht in seiner Sitzung im April oder Mai wieder mit dem Thema beschäftigen können. Seniorenbeirat: Das Gremium wählte Christiane Dümlein, Sylvia Kummer, Torsten Klapproth und Herbert Beckmann zum neuen Seniorenbeirat. Zusätzlich gehören Thomas Bissert als Seniorenbeauftragter der Marktgemeinde sowie eine Vertreterin der Caritas-Tagespflege dem Gremium an. Wärmebedarfsplanung: Ingenieurin Stefanie Reil von der Firma Gammel Engineering stellte mittels einer Präsentation eine mögliche Wärmebedarfsplanung samt Fördermöglichkeiten vor.