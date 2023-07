University of Santo Tomas Singers aus Manila in Eisenbacher Pfarrkirche

Obernburg 31.07.2023

Begeisterten bei ihrem Gastspiel in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer: Die University of Santo Tomas Singers aus Manila/Philippinen.

Mit der Rundreise wurde das 30-jährige Tourjubiläum des Ensembles, dessen Mitglieder bei Gastfamilien untergebracht waren worden, gefeiert. Der Chor, so hieß es in der Pressemitteilung, sei 1995 und 2010 mit dem Titel "Choir of the World" ausgezeichnet und 2019 erneut zum "Champion of Champions" gekrönt worden. Er habe bereits Auftritte bei weltbekannten Persönlichkeiten gehabt.

Solche Superlative erzeugen hohe Erwartungen. Um es vorwegzunehmen: Die University of Santo Tomas Singers untermauerten ihren ausgezeichneten Ruf. Das Liedgut streifte zahlreiche Genres: Klassische Werke, Folklore, Musical und Pop wurden geboten.

Das Ensemble brillierte in Sachen Akzentuierung und Rhythmik: Dass obgleich der bereits nachdenklichen Momente der ersten Kostproben nochmals andächtigeres Singen möglich ist, wurde schnell bewiesen. Der Chor agierte hier mit beinahe locker-leichtfüßiger Stimmführung bewusst am unteren Ende des großen Dynamikbereiches. Das Ambiente war einmalig.

Bei allen Nummern: Das Gespür für Details und gleichzeitig die Wirkung im Gesamtkontext war hervorragend. Begleitende Perkussion und schwungvolles Singen und Musizieren waren weitere Bestandteile der ersten von zwei Programmhälften.

In neuen Gewandungen und mit viel Engagement wurde auch der zweite Teil ein Erfolg. Auch hier hielten sich besinnliche Momente und solche, in denen es fröhlich und flott zuging, die Waage. Solo-Gesänge, abermals fantastische Pianoteppiche und die dem Chor ganz eigenen, fließenden Übergänge in den Aufbauten der Stücke sorgten für hochwertigen Hörgenuss - inklusive willkommener Zugabe.

