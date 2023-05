Hohe Ausgaben bereiten Laudenbacher Räten Sorge

Gemeinderat: Haushalt verabschiedet - Umbau der Kita Karolusheim mit 1,1 Millionen Euro eingeplant

Laudenbach 03.05.2023 - 12:11 Uhr 3 Min.

Für die Erneuerung und den Umbau mit Brandschutzertüchtigung der Kindertagesstätte Karolusheim sind 1,1 Millionen Euro im Laudenbacher Haushalt 2023 eingeplant.

Laut Sabine Geutner wirkt sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 910.000 Euro und knapp 54 Prozent der gesamten Steuereinnahmen sehr positiv für Laudenbach aus, da der Einkommensteueranteil eine »sehr verlässliche Größe« ist. Daniel Gruß (DU) erkundigte sich, wie die Schätzung der Gewerbesteuer zustande komme, ob eventuell Rücksprache mit der ortsansässigen Firma Patura gehalten werde. Die Kämmerin antwortete, dass es keine Rücksprache gebe, da es seitens der Firma auch immer wieder Verschiebungen geben könnte. Vielmehr orientiere sie sich an den Sollwerten, die das Finanzamt liefere.

Auf Michael Breitenbachs (DU) Frage nach der einzelnen Summe der Stunden, die der Bauhof jeweils pro Jahr für die Vereine leiste, erklärte Geutner, dass derzeit die ganzen Stunden auf eine gemeinsame Stelle im Haushalt gebucht werden. Dies möchte die Kämmerin laut eigener Aussage in Zukunft genauer machen, um zu sehen, welche Leistungen die Gemeinde für die Vereine erbringe. Ralf Willert (FW) hakte bei Breitenbach nach, wieso er das wissen wolle, wenn er doch selbst sage, dass zum Glück alles so gut laufe. Nicht dass es dann heiße, die Gemeinde mache für einen Verein mehr und für einen Anderen weniger. Diese Befürchtung teilte auch Gruß und sprach von einem »Neidfaktor«.

Breitenbach (DU) betonte, dass seine Frage keine Kritik sein sollte. Sondern auf diesem Wege auch nach außen hin dargestellt werden könne, was die Kommune für die Vereine mache. Christine Ahner (DU) sah das Ganze als eine »normale Sache« an. Hierbei gehe es um rein buchungstechnische Sachen. Bürgermeister Stefan Distler (DU) ergänzte: »Wir haben somit einfach einen besseren Überblick.«

Andreas Löffler (FW) wies mit Blick auf die Hohe Pro-Kopf-Verschuldung (1091 Euro; mit Anteilen an Krediten der Verwaltungsgemeinschaft, Schulverband 1776,49 Euro) darauf hin, dass auch in anderen Gremiem wie der Verwaltungsgemeinschaft (VG) und dem Schulverband auf Kosten für Laudenbach geachtet werden sollte.

Michael Breitenbach (CSU) erkundigte sich daraufhin, wie es denn in der VG aussehe, welche Projekte anstünden, und sprach dabei explizit die Sanierung der Kleinheubacher Grund- und Mittelschule an. Distler erklärte, dass der ermittelte Bedarf für die Ganztagsbetreuung zu gering sei und erweitert werden müsse. Momentan sei noch alles in Planung und liege bei der Regierung. Christine Ahner erinnerte sich, dass bereits bei Projektvorstellung alles recht teuer gewesen sei und sich die Räte gefragt hätten, wie Laudenbach das stemmen solle. Jetzt erhöhe sich die Summe noch einmal. »Irgendwie ist das hoffnungslos. Wir geben Geld aus für Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Wir müssen mal etwas Rabatz machen«, entrüstete sich die Gemeinderätin abschließend.

jel

Gemeinderat Laudenbach in Kürze Laudenbach. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Laudenbacher Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst: App: Einmütig stimmte der Gemeinderat der Einführung einer Kommunen-App in der Verwaltungsgemeinschaft zu und beteiligt sich im Rahmen des Kostenverteilungsschlüssels. Gleichzeitig beauftragten die Ratsmitglieder die Verwaltung, eine geeignete App auszuwählen. Zuvor hatte Bürgermeister Stefan Distler (CSU) eine App, die bei der Odenwaldallianz präsentiert wurde und bereits in Dorfprozelten im Einsatz ist, vorgestellt. Demnach beliefen sich bei Beteiligung aller drei Mitgliedsgemeinden die einmaligen Installationskosten der besagten App auf 3790 Euro. Circa 365 Euro kämen pro Monat für die Rund-um-Betreuung der App hinzu. Auf Laudenbach käme der feste Satz der Verwaltungsgemeinschaft von 25 Prozent der Kosten zu. Hospizverein: Einstimmig beschloss das Gremium dem Ökumenischen Hospizverein im Landkreis Miltenberg mit einem freiwilligen erhöhten Mitgliedsbeitrag in Höhe von 120 Euro beizutreten. Bürgermeister Stefan Distler (DU) erklärte, dass Ratsmitglied Bernd Klein (FW) angeregt hatte, sich über den Beitritt Gedanken zu machen, und sprach sich für die Mitgliedschaft statt einer jährlichen Spende aus. Geschwindigkeit: Bürgermeister Distler informierte darüber, dass er seitens des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg die Zusage erhalten habe, dass das Schild der derzeitigen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer aufgrund von Lärmschutz an der Nordausfahrt weiter in Richtung Kleinheubach versetzt und somit der Bereich erweitert werde. Florianskeller: Bürgermeister Distler informierte, dass es am 20. April mit der Feuerwehr bezüglich des Florianskellers eine Besprechung gegeben habe und das Ganze auf einem guten Weg sei. Der Rathauschef ging davon aus, dass der Keller bald wieder von Laudenbacher Vereinen und der Feuerwehr genutzt werden könne. Allerdings nicht mehr von Privatleuten und Auswärtigen. Die Terminmeldung solle vorerst über die Verwaltungsgemeinschaft erfolgen. Eine endgültige Lösung könne derzeit noch nicht präsentiert werden. jel