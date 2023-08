Höhere Preise bei Festen? Nachgefragt bei Vereinen im Kreis Miltenberg

Mehr Geld für Bier und Pommes

Festbetrieb in Eichenbühl: Der Kassier des örtlichen Musikvereins zieht eine positive Bilanz der diesjährigen Rummelsekerb. Gut besucht war das Käsefest in Sulzbach.

Im Juli feierten die Sulzbacher ihr Käsefest. »Letztes Jahr hatten wir durch die Ukraine-Krise einen enormen Anstieg, was Pommes, Käse, Fett und Öl angeht«, sagt der Vorsitzende des örtlichen Vereinsrings, Tobias Bischoff. »Dieses Jahr hatten wir keinen so krassen Preisanstieg.« Die Preise seien gleich geblieben, nur die Kosten für Fleisch beim örtlichen Metzger seien »enorm« gestiegen. »Die mussten wir leider an die Festbesucher weitergeben.« Bei all dem gelte es, Fingerspitzengefühl zu beweisen, um die Besucher nicht zu verschrecken.

Viele Besucher

Das scheint in Sulzbach gelungen zu sein, denn Beschwerden habe er nicht mitbekommen, so Bischoff: »Weil die Leute es wohl gewohnt sind. Überall steigen die Preise.« Generell zieht der Vereinsring-Vorsitzende eine positive Bilanz: Gefühlt seien so viele Besucher wie vor der Corona-Zeit gekommen. »Man merkt, dass die Leute wieder Lust haben, auf Feste zu gehen«, so Bischoff. Bei aller Inflation und Krise säßen sie doch gerne in schöner Atmosphäre beisammen.

Leckereien wie diese gab es beim Käsefest in Sulzbach zu kaufen. Vor allem die Preise für Speisen mit Fleisch zogen kräftig an.

»Definitiv ein Erfolg«, so bezeichnet der Kassier des Musikvereins »Eichenkranz« Eichenbühl Holger Gesele die diesjährige Rummelsekerb, die der Verein im Juli ausrichtete. Es seien alle zufrieden gewesen: die Gäste, die Helfer und der Verein selbst. Und das, obwohl die Inflation auch in Eichenbühl spürbar war. Gesele hat sich die Preislisten im Verlauf der vergangenen Jahre genau angeschaut und festgestellt: Vor allem von 2019 auf 2022 habe es »durch die ganze Palette massive Steigerungen« gegeben.

Vergleichsweise zurückhaltend empfindet er, dass das Bier um 8,3 Prozent teurer wurde. Aber komplett verdoppelt habe sich der Preis für Frittierfett. Von 2022 auf 2023 sei das Fett dann zwar wieder etwas günstiger geworden. Aber es gebe noch einen großen Ausreißer nach oben: Kartoffeln und damit auch die Pommes. »Die sind im Preis wirklich brutal gestiegen«, so der Kassier. Mit einem Lachen ergänzt er dann: »Es ist quasi alles teurer geworden - außer die Baguette-Stängli.«

Bei der Rummelsekerb müsse berücksichtigt werden, dass die Preise sowohl für die Gäste als auch für den Verein vernünftig sind. Das hätte man in diesem Jahr gut hinbekommen. Dabei helfe den Eichenbühlern auch, dass es im Vorfeld zu ihrer Kerb in der Region bereits viele andere Feste gegeben habe, so etwa die Weinkulturnacht im Juni in Bürgstadt. »Da gibt es schon Erfahrungswerte«, so Gesele.

»Wie viel ist tragbar?«

Er stellt sich dennoch allgemeine Fragen: »Wie viel ist tragbar? Wann fangen die Leute an, zu streiken? Geht eine Familie dann nicht mehr aufs Fest?« Doch so sei es dieses Jahr in Eichenbühl noch nicht gewesen. Niemand habe sich beim Verein über die Preise beschwert. Gesele erklärt, ähnlich wie der Sulzbacher Bischoff: »Zum Glück wissen ja alle, dass alles teurer wird.«

Impression vom Mirabellenfest im Obernburger Stadtteil Eisenbach.

Viel los war ebenfalls beim Mirabellenfest im Obernburger Stadtteil Eisenbach. Vom 15. bis 17. Juli wurde hier kräftig gefeiert. Bernd Giegerich ist Vorsitzender des dortigen Wasser- und Bodenverbandes und kann vor allem zu den Getränkepreisen etwas sagen. Denn um die Speisen habe sich ein externer Metzger gekümmert. Über die vergangenen zwei Jahre seien die Getränke um 50 Cent bis hin zu einem Euro teurer geworden.

Weizenbier für vier Euro

»Die Brauereien haben aufgeschlagen«, bedauert Giegerich. So hätten sie den Bierpreis von 3 Euro auf 3,50 Euro für 0,4 Liter anpassen müssen. Ein halber Liter Weizenbier koste mittlerweile 4 Euro. »Die Leute akzeptieren das«, beschreibt der Vorsitzende seine Eindrücke. »Wenn man irgendwo hingeht, guckt man nicht so aufs Geld.«

Zum Schluss ein Ausblick auf die diesjährige Michaelismesse. Hier betreiben der Miltenberger Spielverein (MSV) und der Turnverein Miltenberg (TVM) einen Getränkestand am Zwillingsbogen. Der Schatzmeister des TVM, Horst Rosenberger, sieht vor allem von 2019 auf 2022 einen deutlichen Sprung. Am Stand wurde das Bier in der 0,33 Liter-Flasche von 2,50 Euro um einen Euro teurer. Dabei orientierten sich die Vereine am Preis im Messezelt. Vor einem Jahr kostete die Maß im Zelt nämlich 10,70 Euro (siehe Hintergrund). Damit waren der TVM und der MSV im Vergleich immer noch billiger.

In diesem Jahr kostet die Maß bei Festwirt Mathias Hofmann 11,70 Euro. Doch der MSV und der TVM wollen bei ihrem Stand den Preis aus dem Vorjahr beibehalten. Die Inflation und die Einkaufspreise stiegen zwar jedes Jahr. Doch das könne man nicht immer an die Kunden weitergeben, findet Rosenberger. 4 Euro für 0,33 Liter Bier - das wolle man am Zwillingsbogen nicht verlangen. »Da hätte ich als Verbraucher Bedenken, das zu trinken«, so der Schatzmeister. Und krumme Preise nehmen wollen die Miltenberger auch nicht. Das sei mit Pfand und Kopfrechnen zu kompliziert.

Wichtig sei natürlich, dass die Vereine durch den Getränkestand etwas dazu verdienten. Denn das sei neben dem Mitgliedsbeitrag und staatlichen Zuschüssen ihre dritte Einnahmequelle. Aber: »Wir verdienen auch dann noch Geld«, sagt Rosenberger zu den diesjährigen Preisen.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Bierpreis auf der Michaelismesse Im Juli sprach Redakteurin Miriam Schnurr mit dem Lechnerwirt Mathias Hofmann. Er betreibt vom 25. August bis zum 3. September das Holzzelt auf der Michaelismesse. Hofmann kündigte an, dass das Bier bei ihm heuer 11,70 Euro und im Biergarten 11,30 Euro kosten werde. Damit es sich für ihn lohne, müsse der Preis eigentlich noch höher sein, erklärte er gegenüber der Redaktion. Doch damit es für die Gäste bezahlbar bleibe, sehe er davon ab. Hofmann sagte weiter, dass er sich keinen allzu großen Gewinn durch die Michaelismesse erhoffe. Er gehe aber davon aus, dass er das Fest - anders als 2022 - kostendeckend abschließen kann. (mir/juh)