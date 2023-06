Hobbyfotografen aufgepasst: Wir suchen eure Lieblingsorte im Kreis Miltenberg

Leseraktion

Miltenberg 19.06.2023 - 12:35 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beliebtes Ausflugsziel: die Mildenburg in Miltenberg Wunderschönes Ausflugsziel im Kreis Miltenberg: die Haagsaussicht

Ist es die versteckte Lichtung im Wald oder das gemütliche Café in der Altstadt von Miltenberg? Schickt uns ein Foto von eurem persönlichen Lieblingsplatz im Landkreis und schreibt uns in zwei bis drei Sätzen, warum es euch dort so gut gefällt. Wichtig ist, dass der Ort öffentlich zugänglich ist. Die besten Bilder präsentieren wir Ende Juli auf einer Blickpunktseite in der Zeitung sowie in einer Bilderserie auf main-echo.de.

Bilder bitte bis Sonntag, 16. Juli, per E-Mail an nicole.hein@main-echo.de

Nicole Hein