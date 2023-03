Hobbacher Friedhof wird umgestaltet

Gemeinderat in Kürze

Ministerbesuch: Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst (CSU), besuchte im Rahmen einer Informationsfahrt den Landkreis Miltenberg und dort die Firma Rose Simulation, die zu den Weltmarktführern bei der Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen für die Ausbildung von Fluglotsen zählt. Der Staatsminister bezeichnete Eschau als "unterfränkisches Luftfahrtmekka".

Wildensteiner Straße: Eschau bekommt für die öffentliche Abwasserentsorgung in der Wildensteiner Straße vom Freistaat Bayern (Wasserwirtschaftsamt) eine Zuwendung in Höhe von 223.806 Euro. Die Maßnahme wurde 2021 und 2022 durchgeführt und ist technisch abgeschlossen. Saniert wurden 164,5 Meter Kanäle.

Ganztagsbetreuung: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder tritt ab dem Schuljahr 2026/27 stufenweise in Kraft. Ab dem Schuljahr 2029/2030 haben alle Kinder in der Grundschule einen Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung. In der Valentin-Pfeifer-Volksschule werden derzeit in zwei Gruppen insgesamt bis zu 50 Grundschulkinder von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe betreut.

Kindergartenverein Hobbach: Die Betriebsvereinbarung für den Kindergartenverein Hobbach ist unterzeichnet. Somit besteht für alle drei Kindertageseinrichtungen in Eschau und den Ortsteilen eine einheitliche Regelung.

Hausärztliche Versorgung: Zu einem Treffen über die Auswirkungen des demografischen Wandels und den Mangel an Fachkräften in der ambulanten ärztlichen Versorgung hatte der Bürgermeister die Hausärzte aus Eschau, Dammbach und Heimbuchenthal und deren Bürgermeister eingeladen. Diskutiert wurde die Frage, wie sich die hausärztliche Versorgung in den nächsten Jahren entwickeln wird und was die Kommunen dazu beitragen können, eine ausreichende Versorgung weiterhin sicherzustellen. Im Herbst 2013 wird es eine weitere Gesprächsrunde geben.

Neue Tankstelle: Das Landratsamt hat der Firma Oest Tankstellen (Freudenstadt) am 20. März die Baugenehmigung erteilt.

Digitales Fundbüro: Das Fundbüro Eschau ist online. Bürger können nun aktuelle Fundgegenstände unter www.eschau.de/Rathaus Bürgerservice/Fundbüro online ansehen.

Flursäuberung: Bei der Flursäuberungsaktion am Wochenende haben über 200 Schüler und 28 Erwachsene teilgenommen.

Wanderwoche: Vom 30. Mai bis 2. Juni findet im Spessart Räuberland die Wanderwoche des Bayerischen Rundfunks statt. Zwei Wanderungen führen durch Eschau, einmal ist die Wasserschule im Schullandheim Hobbach das Ziel. Höhepunkt der Wanderwoche ist der Wandertag am Freitag, 2. Juni, in Heimbuchenthal, Roßbach und Hobbach.

Asylbewerber: Zwei Kinder der Asylbewerberfamilien gehen in den Kindergarten, drei Kinder in den Hort. Alle Kinder sind in der Schule angemeldet. Es gibt ein Förderprogramm "Brücken bauen", um die afghanischen Kinder gesondert zu fördern. Für einen Helferkreis Asyl haben sich elf Helfer gemeldet.