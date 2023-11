Historisches Kettenschiff wird mit Filmen und Animationen noch erlebbarer

Die Määkuh ist jetzt digital

Wörth a.Main 07.11.2023 - 11:00 Uhr 2 Min.

Das Modell der Määkuh im Schifffahrtsmuseum.

Mit aufwendig gestalteten Animationen und Geschichten wird nicht nur die Määkuh wieder lebendig. Der Name ist übrigens entstanden, weil das Dampfablassen wie das Muhen einer Kuh geklungen haben soll. Und der Main heißt auf fränkisch Mää. Man erfährt in 17 Kapiteln unter anderem auch etwas über das Wirken der Römer in Wörth, den Schiffbau, das Hochwasser und natürlich den Main.

Idee in Corona-Zeit

Programmiert haben die interaktive Reise in die Vergangenheit der Kettenschifffahrt Jürgen Jung und Darius Lenz vom Verein Burglandschaft in Eschau, mit dem das Wörther Schifffahrtsmuseum eng zusammenarbeitet. Die Idee, die Määkuh auf besondere Art wiederzubeleben, kam Alois Gernhart und Rudolf Stegmann vom Museumsvorstand bereits in der Corona-Zeit. Das Projekt wurde dann schließlich ins Leben gerufen - mit Hilfe des von der Bundesregierung geförderten und vom deutschen Archäologenverband verwalteten Programms »Neustart Kultur«. Bis das Vorhaben anlief, dauerte es bis Ende 2022, und bis die digitalen Einblicke in die Määkuh vorzeigebereit waren schließlich noch mal fast ein Jahr.

Ganz fertig ist die digitale Määkuh noch nicht. Bis zum Jahresende sollen Szenen zum Innenleben hinzukommen: Kohle nachschaufeln, Maschinenraum, Kajüten. Und ein bisschen Feinschliff am Aussehen der Figuren.

Für Stegmann und Gernhart ist der digitale Einblick in die Määkuh eine schöne Ergänzung nicht nur zu dem Modell, das in ihrem Museum steht, sondern auch zu der Arbeit der Aschaffenburger Altstadtfreunde und deren Arbeitskreis Technikdenkmal Määkuh. Mit ihnen stehen die Wörther natürlich im regen Austausch. Schließlich sind Modell und digitales Erlebnis heute die einzigen Möglichkeiten, die Määkuh und ihre Geschichte zu sehen und in ihrer Gänze zu erfassen.

»Die Aschaffenburger Määkuh lag 1990 noch gut zehn Jahre in Erlenbach, dann ging es nicht mehr. So ein Schiffsboden hält maximal 50 Jahre, bei der Määkuh war er schon wesentlich älter«, weiß Rudolf Stegmann. Das Kettenschiff ging Anfang der 2000er-Jahre zurück nach Aschaffenburg, wo sich die Altstadtfreunde seit jeher um dessen Erhaltung bemühen. »Viel ist aber nicht mehr übrig, das Schiff wurde entkernt«, so Stegmann. Das müsse man sich vorstellen wie ein Auto ohne Karosserie - es ist als solches nicht mehr erkennbar. »Das einzige intakte Kettenschiff heißt Gustav Zeuner und kann in Magdeburg besichtigt werden.«

Umso wichtiger, dass man sich zumindest mit Modellen und auf dem Bildschirm versuchen kann vorzustellen, was die Määkuh so alles geleistet hat (siehe Hintergrund).

Eigener Charme

Die Kettenschiffe hatten ihren eigenen Charme, findet Rudolf Stegmann. Für ihn kommt zudem eine familiäre Schifffahrtstradition dazu. »Man sieht die Weiterentwicklung der Binnenschifffahrt«, findet er. So habe sein 1880 geborener Großvater noch die Holzschiffe erlebt. Dann seien die ersten Eisenschleppkähne um die Jahrhundertwende hinzugekommen, die auch ab 1900 bis 1918 an Wörther Schiffswerften gebaut wurden - dann kamen die Määkuh und nach dem Zweiten Weltkrieg Motorschiffe, Tanker und Schubschifffahrt. Bei letzterer wurde das Fracht tragende Schiff, das Leichter, von einem Boot ohne Fracht geschoben. »Das alles soll im Museum erhalten und weitergegeben werden« .sagt Stegmann.

bSchifffahrtsmuseum Wörth, Rathausstraße 72: Öffnungszeiten Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr, Führungen nach Absprache. Infos:https://www.schifffahrtsmuseum-woerth.de

MIIRAM SCHNURR

Hintergrund: Die Määkuh und die Kettenschiffe Die Kettenschiffe lösten Ende des 19. Jahrhunderts das sogenannte Treideln ab, das Ziehen von Transportschiffen mit Pferden. Weil der Main laut Alois Gernhart durchschnittlich nur etwa 80 Zentimeter tief war, bevor in den 1930er Jahren die ersten Schleusen gebaut wurden, stellte sich das Fortbewegen per Kettenzug als am praktikabelsten heraus. Dabei wurde eine Kette in der Flussmitte angebracht, und per Kettenschlepper wurden so Holz und Kohle flussaufwärts den Main entlang gezogen. "Die Kettenschiffe standen zunächst in Konkurrenz zur Eisenbahn", weiß Stegmann. Denn weil der Main sehr kurvenreich ist, brauchten die Güter per Schiff 360 Kilometer, auf der Schiene aber nur 180. Das änderte sich in den 1930er und 1940er-Jahren: Durch Staustufen wurde das Wasser tiefer, die Kettenschiffe langsamer und schließlich durch Dampf- und dann Dieselkraft abgelöst. Natürlich passte auf die größeren Schiffe auch mehr drauf. mir