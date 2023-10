Historisches Backhaus renoviert

Kerbebacken: Fest in Schneeberg am Sonntag mit Zwübbelkuchen und Öpfelblaatz

Schneeberg 23.10.2023 - 14:56 Uhr < 1 Min.

Rechtzeitig vor dem Kerbebacken hat der Freizeitclub »Fuß-Pils« das Schneeberger Backhaus wieder instandgesetzt. Foto: Thomas Haas

Damit ist gesichert, dass bei der Kirchweih am Sonntag, 29. Oktober, wieder ab 11 Uhr Zwübbel- und Speckkuchen, Ribbeles-, Madde- und Öpfelblaatz gebacken und zum Verkauf angeboten werden können.

Der Freizeit- und Kulturverein »Fuß-Pils« hatte erstmalig zur 750-Jahr-Feier der Marktgemeinde im Jahr 1987 den Backofen angeheizt und damit die Schneeberger Kerbe am Leben gehalten. Daraus entstand das seither alljährlich stattfindende Kerbebacken.

Arbeitseinsatz der »Fuß-Pilser«

In diesem Jahr wurde der historische Holzbackofen mit dem Backhaus, welches 1928 gebaut wurde, also schon fast die 100 Jahre erreicht hat, wieder auf Vordermann gebracht. 1500 Euro haben die »Fuß-Pilser« investiert. Mit neuen Backsteinen wurde der Waschkessel neu aufgebaut, einige Holzbalken mussten ausgetauscht und erneuert werden und eine Seitenwand wurde neu mit Schindeln verkleidet.

Das Backhaus, welches von Elke und Stefan Ort mit viele Engagement erhalten wird, erstrahlt nun wieder in neuem Glanz und kann in den nächsten Jahren wieder Wind und Wetter trotzen.

Karten für Junggesellenabschied

Bei Kerbebacken wird auch der Kartenvorverkauf für das Theaterstück »Junggesellenabschied« gestartet. Die Aufführungen finden am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr und am Sonntag, 19. November, ab 15 Uhr in der Turnhalle statt. Das Theaterstück, ein Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch, verspricht Kurzweil, Humor und strapaziert mit Sicherheit die Lachmuskeln. Sind doch die heimischen Akteure bei allen bestens bekannt, Regie führt Mathias »Oskar« Kiel.

Ein Teil des Erlöses geht an den Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt, der Rest wird für die Renovierung der Zifferblätter an der Zittenfeldener Kirchturmuhr verwandt.

tha