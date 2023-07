Hintergrund: Bund Naturschutz wirbt für Biosphärenreservat

Ein bisschen Bratwurst muss sein

Nein, die Hans-Herrmann-Halle ist kein Bierzelt und ein Parteitag ist kein Publikumsmagnet. Ein bisschen Bratwurst muss aber sein, wenn Markus Söder schon einmal hier in Niedernberg (Kreis Miltenberg) zu Besuch ist. Und wehe dem, der die Gelegenheit zum Selfie verpasst.

Martin Stock filmt mit dem Smartphone mit, sobald Markus Söder aus dem Münchner BMW steigt. Er steht zum Gruppenbild bereit, als der Ministerpräsident sich ins Goldene Buch der Gemeinde Niedernberg einträgt. Und gleich im Anschluss knipst Stock, Sulzbachs Bürgermeister, noch ein Selfie mit dem CSU-Parteichef. Ist Martin Stock der größte Söder-Fan weit und breit? Wohl eher nicht. Es ist so: Wenn sich Söder irgendwo blicken lässt, kursieren bald Fotos von seinen Auftritten im Netz. Diesen Effekt kann Stock, der für die CSU im Kreis Miltenberg in den Landtag einziehen will, für den Wahlkampf gut gebrauchen.

Er ist damit freilich nicht der einzige, der ein Foto mit dem Ministerpräsidenten möchte. Nach Niedernberg sind dafür echte Söder-Fans extra auf den vergleichsweise drögen Parteitag gekommen. Ein CSU-Anhänger aus einer umliegenden Gemeinde formuliert's so: »Auf der Miltenberger Michaelismesse kommt man ja schlecht an ihn heran.« Da ist der Trubel viel zu groß. »Hier hat man mal eine Chance auf ein Selfie.« So ist der Bezirksparteitag, bei dem es eigentlich um die Wahl der unterfränkischen Parteispitze geht, für manch einen eher eine Selfiestunde. Mit einem klaren Lieblingsmotiv aller Besucher.

Die Frage ist nur: Rückt Söder damit nun seine Leute ins Rampenlicht? Oder stellt er sie in den Schatten?

Söder, Söder und nochmal Söder: Der Ministerpräsident ist nach wie vor das eine, große Zugpferd der Partei. Daran hat sich zwei Jahre nach einer desaströsen Bundestagswahl nichts geändert. Zur Erinnerung: Der CSU-Chef hatte damals wiederholt betont, sein Platz sei in Bayern. Dann konnte Söder es doch nicht lassen, den damaligen CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten herauszufordern. Im Vergleich zu Laschet kam Söder zwar mit einem blauen Auge davon. Doch selbst seine Anhänger forderten nachher, die CSU müsse sich an der Spitze breiter aufstellen.

Zwei Jahre später ist davon noch wenig zu sehen: Wenn sich die Kameras auf den Ministerpräsidenten richten, gilt es für aufstrebende Politiker, nah an ihn heranzukommen. Um - im Sinne des Wortes - im Bild zu bleiben. Den Landtagskandidaten der Region fehlt es da nicht am Instinkt. Da pirscht sich Judith Gerlach (Stimmkreis Aschaffenburg-Ost) von der Seite ins Bild. Da bewegt sich Thorsten Schwab (Stimmkreis Main-Spessart) im Windschatten des Ministerpräsidenten beim Einzug in die Halle. Alles später im Netz zu sehen.

Aus dem Schatten von Markus Söder herauszutreten, ist ungleich schwerer. Wenn es einer CSU-Landtagsabgeordneten aus der Region am ehesten gelingt, ist das Judith Gerlach. Ihr Parteichef weiß auch, was er an seiner jungen Digitalministerin hat. Zwar gelingt es Söder nach Ansicht seiner Parteigänger im Publikum, der CSU ein stärkeres Profil als vor zwei Jahren zu geben. Dazu fährt der Parteichef Angriff um Angriff gegen die Grünen. Wegen Fragen von der Heizung bis zur Migration. Mal pointiert, mal überspitzt, gewohnt redegewandt.

Doch Söder haftet auch ein wenig der Humor eines Mittfünzigers an. So kreidet er den Grünen an, den Leuten vorschreiben zu wollen, weniger Fleisch zu essen. Söders Witz: »Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber nicht sinnvoll.« Bei dem Spruch mag vielleicht der Parteitag applaudieren, das Bierzelt gar grölen. Aber auf Facebook teilen solche Sprüche eher die Onkel Herberts dieser Welt. Kein Wunder, dass er Gerlach immer wieder als Gegenspielerin zur jungen Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze ins Feld führt.

Auch wenn Söder seine Digitalministerin »die Charmanteste« in seinem Kabinett nennt, bleibt Gerlach nicht die einzige Person, der Söder in Niedernberg von der Bühne herab verbal den Kopf tätschelt. Da plaudert er scheinbar jovial von der Zusammenarbeit in München, attestiert seinem Staatssekretär im Inneren, Sandro Kirchner (Stimmkreis Bad Kissingen): »Der hat alles im Griff«. Dann findet er warme Worte für den Bezirksvorsitzenden Steffen Vogel (Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld), der teils wie ein Entertainer den Parteitag moderierte. Söder nennt ihn »wirklich alles außer spießig«.

Wie so oft sind die Hintergründe spannender als das, was im Vordergrund geschieht. Steffen Vogel hatte beim Bezirksparteitag im Vorjahr Sandro Kirchner den Posten als Bezirksvorsitzenden erfolgreich streitig gemacht. Die Komplimente Söders sind nun das besänftigende Signal des Parteichefs, der seine ambitioniertesten Leuten für ihre je eigenen Qualitäten Wertschätzung ausdrückt.

Dass andere Landtagsabgeordnete, wie etwa Thorsten Schwab oder Winfried Bausback, Bayerns Ex-Justizminister aus Aschaffenburg, vorerst ohne Lob vom Chef auskommen müssen - vielleicht ist auch das als Motivation gemeint. Wenn es offene Differenzen innerhalb der CSU geben sollte, lässt die Partei sie jedenfalls so kurz vor der Landtagswahl nicht durchblicken.