Hilfeleistungskontingent aus Rheinland-Pfalz übt im Kreis Miltenberg

Stabsrahmenübung: Für Katastropheneinsätze gerüstet

Miltenberg 01.10.2023 - 09:52 Uhr 2 Min.

Erkundungstrupps waren im Raum Kirchzell unterwegs, wo sie Laufkarten mit den angenommenen Übungslagen vorfanden und notwendige Maßnahmen anfordern mussten. In der Elsenfelder Mozartschule war die technische Einsatzleitung des Hilfeleistungskontingentes aus Rheinland-Pfalz untergebracht und koordinierte von dort die Maßnahmen.

Am Freitag zog das Hilfeleistungskontingent im Konvoi vom Sammelpunkt in Waldlaubersheim im Hunsrück nach Elsenfeld, wo in der Mozartschule die technische Einsatzleitung und Unterkünfte für die Mannschaft eingerichtet wurden. Durch die Kreisbrandinspektion Miltenberg, unterstützt von mehreren Feuerwehren, der Polizei, dem Technischen Hilfswerk und dem Roten Kreuz, waren die Übungslagen vorbereitet worden.

Unwetterszenario

Ausgangslage war ein Unwetterszenario im Gemeindegebiet Kirchzell, Richtung Dreiländereck, und auch im weiteren Kreisgebiet, wo es nach lang anhaltenden Regenfällen zu Überschwemmungen und Waldbrüchen gekommen war. Über ein Hilfeersuchen an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Rheinland-Pfalz seien die Fremdkräfte angefordert worden, erklärte der Übungskoordinator Kreisbrandinspektor Hauke Muders.

Der Krisenstab der Gemeinde Kirchzell war im dortigen Rathaus eingerichtet und wies den Fremdkräften verschiedene Einsatzorte mit unterschiedlichen Szenarien zu, welche diese eigenständig koordinieren mussten.

Da die Szenarien praktisch nicht dargestellt werden konnten, wurden Laufkarten mit der angenommenen Situation erstellt und an die jeweiligen Erkundungseinheiten aus Rheinland-Pfalz weitergegeben. Diese mussten dann die notwendigen Maßnahmen mit der technischen Einsatzleitung (TEL) des Kontingentes abstimmen. Hierzu hielt die TEL ständigen Kontakt mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt Miltenberg.

So galt es im Laufe des Samstags beispielsweise Straßenblockaden durch Geröll, einen Scheunenbrand, Stromausfälle oder verschiedene Überflutungen abzuarbeiten.

Ablauf trainieren

Ziel der Übung sei es gewesen, den kompletten Ablauf ab der Anforderung zu trainieren, sagt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Bohnenberger von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis. Das Ganze sei als Stabsübung angelegt gewesen, so dass nur die Bereitschaft Führung sowie die entsprechenden Zugführungen mit rund 60 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen teilnahmen.

Schwerpunkte hätten die Kommunikation mit den Kräften vor Ort, die Erkundung, die Orientierung in unbekanntem Gelände und das Abarbeiten der Übungslagen gebildet.

Am Sonntag zeigten sich sowohl Bohnenberger, wie auch Muders mit dem Übungsverlauf zufrieden. Insbesondere die Flutkatastrophe im Ahrtal habe gezeigt, wie wichtig die Koordination der verschiedenen Fremdeinheiten und Maßnahmen sei, blickt Kreisbrandinspektor Muders zurück. Wichtig sei es, in einem großflächigen Katastrophenfall die verfügbaren Ressourcen sinnvoll einzusetzen und zu koordinieren.

rah

Hintergrund: Hilfeleistungskontingente Rheinland-Pfalz Die Aufstellung von überörtlichen Hilfeleistungskontingenten in Rheinland-Pfalz geht auf das Jahr 2016 zurück, als von der Berufsfeuerwehr Koblenz angeregt wurde, sogenannte vorgeplante überörtliche Hilfe größeren Umfangs zu organisieren, so der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Bohnenberger von der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis. Mittlerweile gebe es in Rheinland-Pfalz vier dieser Bereitschaften, jeweils in den Leitstellenbereichen Kreuznach, Montabaur, Koblenz und im Trier Diese Bereitschaften seien an das Konzept Nordrhein-Westfalen angelehnt und bestehen aus der Bereitschaftsführung, vier Löschzügen und einem Logistik- beziehungsweise Verpflegungszug. Insgesamt rücken je Bereitschaft rund 140 Einsatzkräfte mit 30 Fahrzeugen zum überörtlichen Einsatz aus und können Einsätze autark abarbeiten. rah