Heyder Heinen Bänd begeistert im Erlenbacher Beavers

Konzert: Quartett präsentiert eigene Stücke und Interpretationen anderer Künstler mit viel Fingerspitzengefühl

Erlenbach a.Main 16.07.2023 - 13:58 Uhr 2 Min.

Die Heyder Heinen Bänd überzeugte bei ihrem Gastspiel am Freitag im Erlenbacher Beavers mit viel Gefühl, breit gefächertem und gekonnt eingesetztem Instrumenatrium sowie starken Gesangsstimmen.

Die Band sorgte dank ihrer engagierten Darbietung, des sympathischen Auftretens und tollen Songmaterials - eigene und gecoverte Stücke - für einen Abend voller schöner Livemusik. Mit laut Presseinfo mehr als zehn Alben im Gepäck kann das Ensemble auf ein großes Repertoire an Nummern zurückgreifen, wovon es Gebrauch machte.

Mit dem Lied »Ohio« stieg das Quartett in sein mehrteiliges Programm ein. Ein Cajon als Taktgeber, Saiteninstrumente, ein- und mehrstimmiger Gesang, fantastische Melodieverläufe: Von Beginn an setzten die Vier starke Ausrufezeichen. Schon das nächste Stück, »Down Under« von der australischen Band Men at Work zeigte ganz andere Facetten: War das erste Werk eher im Fahrwasser von getragenem Akustik-Rock angelegt, gab es bei Song Nummer Zwei feinfühlige Reggae-Rhythmen. Damit wurde die Heyder Heinen Bänd der Vorlage mehr als gerecht, schaffte es, die Trademarks des Stückes beizubehalten, aber dennoch eine eigene Note einfließen zu lassen. Instrumente wurden hierfür gewechselt, Querflöte und Bass kamen zum Einsatz und hatten ihren Anteil an der großartigen Version.

Die Eric-Clapton-Ballade »Layla« wurde mit sehr viel Bedacht gespielt, auch hier trafen die Emotionen punktgenau die Schwingungen des Werks. Die Protagonisten auf der Bühne steckten viel Herz in ihre Darbietung. Spätestens jetzt wurde die Richtung des Abends deutlich - mit Überraschungen war zu rechnen. Deutsch- und englischsprachige, eigene Nummern und solche von anderen Interpreten gaben sich die Klinke in die Hand. Jeder Song wurde mit viel Sorgfalt ausgewählten Mitteln gespielt.

Glückliches Händchen bewiesen

»Den richtigen Ton« treffen - selten passte das Sprichwort besser, denn die Musiker hatten ein glückliches Händchen für das, was ein Stück für seine Wirkung braucht. »Tiger« beispielsweise brachte erneut andere Instrumente wie Akkordeon mit ein. Die rauere Seite der eingesetzten Stimmfärbungen veredelte »Mein Leben und Du«. Aufmerksamkeit erzeugten auch die Texte der eigenen Songs, beispielsweise kamen die Lyrics bei »Die Reise« sehr nachdenklich daher. Passend dazu wurde von instrumentaler Seite her ein einzigartiges Ambiente entfacht.

Hier also eher ernst, gab es mit »Kiffen im Altersheim« dann auch eine Kostprobe von augenzwinkerndem Humor. Die Ideen und kreativen Ansätze scheinen der Band jedenfalls nicht auszugehen: »Ring of Fire« machte Johnny Cash alle Ehre. In Anlehnung an Cashs tiefe Stimme und sein Timbre war dann auch die Heyder-Heinen-Bänd-Version interessant arrangiert und ebenso wie alles andere mit Fingerspitzengefühl präsentiert.

»Mustang Sally« war ein weiterer kleiner Hit des Konzerts, mit interessantem Rhythmus versehen und mit glanzvollen Akzenten gespielt. Auch wurde beim Auftritt deutlich, wie gut das eigene Material zwischen all den Interpretationen anderer Songs im Gesamtkontext funktioniert. Nach Ende des offiziellen Teils durfte natürlich eine Zugabe nicht fehlen.

