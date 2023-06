Hessens Schätze zu Gast beim Jubiläum der Einhardsbasilika

Blick in den Odenwald: Weihnachtsmann wirbt auf dem Hessentag für Michelstadt - Musikschule spielt zur Matinee im Stadtgarten

Odenwaldkreis 14.06.2023

18 Motive stehen stellvertretend für die Fotoausstellung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessens, die auf dem Gelände der Einhardsbasilika bis 1. Oktober gezeigt wird. Foto: Manfred Giebenhain

Prachtvoll: Die Foto-Wanderausstellung "Schlösser und Gärten im Fokus" ist im Michelstädter Stadtteil Steinbach angekommen. Bei der Eröffnung ließ die Direktorin der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (Bad Homburg), Kirsten Worms, am Dienstag keine Zweifel daran aufkommen, dass die nach dem Erbauer Einhard benannte Basilika aus der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts zu den bedeutendsten Kulturgütern des Landes zählt. Fotoaufnahmen von 18 ausgewählten Liegenschaften werden die Feierlichkeiten rund um die Wiederentdeckung vor 150 Jahren begleiten, die den Sommer über den Fokus auf das karolinische Bauwerk werfen. Die Ausstellung ist bis einschließlich 1. Oktober zu sehen.

Die Entdeckung der Basilika geht auf den Besuch des Darmstädter Professors für Kunstgeschichte, Georg Schaefer (1823 bis 1908), zurück. Er erkannte bei seinem Besuch am 4. Juni 1873 in Michelstadt den Wert des in den Jahren 815 bis 827 errichteten Gotteshauses, das zu jener Zeit als Holzlager des Hofschreiners am Erbacher Grafenhaus gedient hat. Die 18 großformatigen Tafeln der Landesausstellung sind Teil einer 48 Objekten umfassenden Dokumentation, die der Rheingauer Fotograf Michael Leukel im Auftrag der Staatlichen Schlösser angefertigt hat. Wie Worms hinzufügte, sind die Motive der fotografierten Schlösser, Burgen und Gärten auch in den Internetauftritt und in die Werbeprodukte der Landesverwaltung eingeflossen.

Originell: Weihnachten an der Schwelle zum Sommer? Beim abschließenden Festumzug des Hessentags in Pfungstadt lenkte Michelstadt alle Augen auf seinen Weihnachtsmarkt, für den ein Weihnachtsmann im bekannten Kostüm auf die Straße ging. Wie das Kulturamt mitgeteilt hat, wurde er von einem weihnachtlich geschmückten Motivwagen, einem Christkind samt Rentiergespann und etlichen Vertretern der Stadt begleitet. "Unser Weihnachtsmarkt gehört zu einem der beliebtesten Ausflugziele in der Vorweihnachtszeit. Nicht umsonst sind wir im Jahr 2018 zur Best Christmas City gewählt worden", freute sich Kulturamtsleiter Heinz Seitz über die Aufmerksamkeit, die über das staunende Publikum weit hinausging.

Der Auftritt wurde der Meldung nach auch von einem Millionen-Fernsehpublikum verfolgt. In Szene gesetzt wurde auch die Übergabe einer weihnachtlich Schmucktasse von Rob Roberts, gefüllt mit Pralinen vom Café Leyhausen, und dazu ein passendender Schal mit dem gestickten Aufdruck des Michelstädter Weihnachtsmarkts. Als Empfänger machte Weihnachtsmann Dirk Daniel Zucht den Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein aus.

Melodisch: Das Kulturamt der Stadt Michelstadt lädt zu den sonntäglichen Aufführungen im Stadtgarten ein. Eröffnet werden die Matineen mit dem Auftritt der Musikschule Odenwald, die anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens am Sonntag, 25. Juni, einen Ausschnitt aus dem Können mit mehreren Ensembles und Solisten zum Besten gibt. Das Open-Air-Konzert beginnt um 11 Uhr

Das Vororchester zeigt sich sinfonisch. An Saxophon und Klarinette geht es eher bluesig zu, das Akkordeon bietet folkloristische Töne. Gesangssolisten singen Songs von Gershwin (passend zur Jahreszeit: "Summertime"), über klassisches Musical ("My Fair Lady") bis hin zu moderneren Musicalwerken (Elisabeth). Die Band der Musikschule gibt Highlights zum Besten von "I Will Survive" über "Let It Be" bis Adele. Der Chor der Musikschule wird das Programm vielstimmig abrunden. Weitere Konzerte im Stadtgarten finden am 9. (Romie) und am 23. Juli (Sofia and the W's) statt.

