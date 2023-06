Knapp 50 Teilnehmer aus Kleinwallstadt zu Gast in Saint-Pierre-sur-Dives

Die deutsch-fran­zö­si­sche Freund­schaft zwi­schen Klein­wall­stadt und Saint-Pier­re-sur-Di­ves (jetzt Orts­teil von Saint-Pier­re-en-Au­ge) ist wei­ter­hin le­ben­dig. Co­ro­na hat kei­ner­lei Be­ein­träch­ti­gun­gen hin­ter­las­sen. Da­von ha­ben sich vier Jah­re nach ih­rem letz­ten Be­such in der Part­n­er­ge­mein­de am ver­gan­ge­nen Wo­che­n­en­de knapp 50 deut­sche Freun­de über­zeugt. Zwölf Stun­den dau­er­te die Fahrt in die Nor­man­die, auf der auch die ei­ne oder an­de­re An­ek­do­te der über 30-jäh­ri­gen Freund­schaft er­zählt wur­de. Gro­ßer Bahn­hof mit wie­der un­zäh­l­i­gen Küs­schen rechts und links gab es nach der An­kunft mit kur­zen Be­grüß­ungs­re­den, be­vor es für die Teil­neh­mer zu den Gast­fa­mi­li­en ging. In den drei Jahr­zehn­ten sind auch vie­le per­sön­li­che Freund­schaf­ten ent­stan­den.